Blau, weiß, dunkelblau: So sehen die neuen Adler-Trikots aus

Die Adler Mannheim haben am Freitagabend auf der „The boys are back in town“-Party ihre neuen Outfits für die Saison 2018/19 der Öffentlichkeit präsentiert. Demnach geht der Traditionsverein aus der Kurpfalz in Blau, Weiß und Dunkelblau aufs Eis. Wenige Minuten zuvor stellten Adler-Geschäftsführer Daniel Hopp und der Vorstandsvorsitzende der MVV, Dr. Georg Müller, die Trikots ausgewählten Medienvertretern vor.



Ihre Heimspiele tragen die Adler traditionell in Blau aus. Unterhalb des MVV-Logos prangt jedoch nicht wie gewohnt das klassische Vereinsemblem, sondern nur der Schnabel und das Auge des Adlers – eine Besonderheit der diesjährigen Trikots. Grafisch-illustrative Elemente verleihen der Bauchbinde Bewegung und Dynamik. Das bekannte Adler-Logo ist unterdessen auf beiden Ärmeln platziert, während der kleine Adler-Kopf sich in den Rückennummern der Spieler wiederfindet. Zudem unterstützen Farbverläufe in den Flächen und Elementen die dynamische Wirkung.



In fremden Stadien geht es für die Adler in der anstehenden Spielzeit wieder in Weiß aufs Eis. Das Auswärtstrikot ist vom Grunddesign an das blaue Heimtrikot angelehnt. Mit dem dreifarbigen Logo des Hauptsponsors MVV und der Bauchbinde, die in Blau statt in Rot gehalten ist, sind nur marginale Unterschiede zu erkennen.



Das Alternativtrikot ist in diesem Jahr in Dunkelblau gehalten. Das prägnante Element des Mannheimer Stadtwappens ziert die Bauchbinde auf der Vorderseite des Jerseys. Besonders ins Auge sticht die Rückseite des Trikots.



Die Rückennummer und der Spielername stehen in den senkrecht gestellten Kursivvarianten der Trikotschriften. Der Spielername wurde zudem ebenfalls in einer Bauchbinde integriert. Eine weitere Besonderheit ist der weiße Y-Kragen, in dem nochmals das klassische Adler-Logo abgebildet wurde. Auf allen drei Trikots findet sich anlässlich der 25. DEL-Saison das silberne DEL-Patch.



Sportlicher Neuanfang auch auf den Trikots ersichtlich



„Energie und Begeisterung auf der einen Seite, und die Verwurzelung in Mannheim und in der Region sowie der überregionale Blick auf der anderen Seite – das verbindet uns mit den Adlern Mannheim“, betonte MVV-Vorstandschef Dr. Georg Müller. „In diesem Sinne bedeutet unsere vertrauensvolle Partnerschaft auch ein Stück gelebte Nachhaltigkeit.“



„Der Neuanfang im sportlichen Bereich der Adler macht auch vor unseren Trikots nicht Halt. Dynamik und Frische prägen das Heim- und Auswärtstrikot. Das Alternativtrikot ist sehr stark an unsere diesjährige Kampagne angelehnt. Natürlich freuen wir uns auch darüber, dass wir die zur Verfügung stehenden Werbeflächen vermarkten konnten und mit der PEKKIP Holding einen neuen Partner auf den Trikots begrüßen dürfen. Gleichzeitig sind wir auch stolz, mit der MVV einen langjährigen und großen Partner an unserer Seite zu wissen. Wir verstehen dies als Vertrauensvorschuss in die sportliche Neuausrichtung“, sagte Adler-Geschäftsführer Daniel Hopp bei der Vorstellung der neuen Trikots.



Trikots ab sofort erhältlich



Neben der MVV und der PEKKIP Holding sind mit Bauer, der INTER Versicherungsgruppe, ProMinent, Radio Regenbogen, der SAP SE, der Stadt Mannheim und der VR Bank Rhein-Neckar weitere Sponsoren der Adler auf den diesjährigen Trikots platziert.



Bereits bei der „The boys are back in town“-Party sind von jedem Spieler alle drei Trikotvarianten in der Größe XL käuflich zu erwerben. Ab Samstag, 28. Juli, sind die Trikots im WHISTLE Fanshop Mannheim (Q 6 Q 7), und ab Montag (30. Juli) auch im Fanshop an der SAP Arena sowie im Onlineshop erhältlich. Trikots ab der Größe M kosten 79 Euro, alle kleineren Varianten 50 Euro.



Am kommenden Montag fällt mit dem ersten offiziellen Eistraining zudem endgültig der Startschuss für die neue Saison 2018/19. Das Mannschaftstraining ist öffentlich und beginnt um 10.00 Uhr in der Nebenhalle Süd.

