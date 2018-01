Betreff: Pavel Gross entscheidet sich für die Adler

Die Entscheidung ist gefallen: Pavel Gross wird ab der Saison 2018/19 Cheftrainer der Adler Mannheim. Der gebürtige Tscheche, der derzeit die Geschicke der Grizzlys Wolfsburg leitet, unterschreibt in Mannheim einen Dreijahresvertrag.



„Wir freuen uns sehr, dass wir Pavel Gross ab der Saison 2018/19 als Cheftrainer gewinnen konnten. Der Club steht nach den Ereignissen der diesjährigen Spielzeit vor einem Neuanfang und wir sind fest davon überzeugt, dass Pavel der richtige Mann für diese Position ist. Er gehört zweifelsohne zu den erfolgreichsten Trainern in der DEL. Dass er die Grizzlys in den vergangenen fünf Jahren dreimal ins Halb- und zweimal ins Finale geführt hat, sagt viel über ihn als Trainer und als Mensch aus“, so Adler-Geschäftsführer Daniel Hopp.



Gross ist in Mannheim kein Unbekannter. Als Spieler lief der gebürtige Tscheche von 1994 bis 1999 für die Adler in der DEL auf, feierte in der Quadratestadt drei deutsche Meisterschaften (1997, 1998, 1999), ehe er sich den Berlin Capitals anschloss. 2004 beendete der 49-Jährige seine aktive Karriere und schlug die Trainerlaufbahn ein. Über Freiburg und Frankfurt führte sein Weg nach Wolfsburg, wo er in den ersten beiden Jahren zunächst als Co-Trainer tätig war. Seit 2010 fungiert der Familienvater bei den Grizzlys als Headcoach. Mit den Niedersachsen stand Gross dreimal im DEL-Finale und genauso oft im Halbfinale.



„Nach zehn erfolgreichen Jahren mit den Grizzlys sehe ich die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und eine neue Herausforderung anzunehmen. Es ist keine Entscheidung gegen Wolfsburg“, erklärt Gross.



Aufgrund des laufenden Spielbetriebs und aus Respekt vor Pavel Gross und Bill Stewart bitten wir Sie, bis zum Ende der aktuellen Saison von jeglichen Interviewanfragen zu diesem Thema abzusehen.





