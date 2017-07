Hauptversammlung der DIC Asset AG beschließt Dividendenerhöhung um 8 Prozent

Dividendenerhöhung für 2016 auf 0,40 Euro pro Aktie (2015: 0,37 Euro)

Vorstand erhöht FFO-Prognose für 2017 auf 59-61 Mio. Euro, Steigerung um 30 Prozent gegenüber Vorjahr

Sämtliche Tagesordnungspunkte mehrheitlich bestätigt

Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Klaus-Jürgen Sontowski und Michael Bock erneut in den Aufsichtsrat gewählt

RAG-Stiftung baut Beteiligung an DIC Asset AG auf über 10 Prozent aus





Die DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN DE000A1X3XX4) hat auf ihrer heutigen Hauptversammlung in Frankfurt am Main die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,40 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2016 (2015: 0,37 Euro) beschlossen. Damit hält sie an ihrer Dividendenkontinuität der letzten Jahre fest und erhöht die Ausschüttung bereits zum dritten Mal in Folge. Auf Basis des Aktienkurses Ende Juni beträgt die Dividendenrendite mehr als 4 Prozent. Darüber hinaus gab der Vorstand die Erhöhung der FFO-Prognose auf 59 bis 61 Millionen Euro für das laufende Geschäftsjahr bekannt, was einem signifikanten Anstieg von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Des Weiteren informierte der Vorstand die anwesenden Aktionäre, dass die RAG-Stiftung ihre Beteiligung an der DIC Asset AG auf über 10 Prozent ausgebaut hat.



Auf der Hauptversammlung waren 58,07 Prozent des Grundkapitals vertreten. Sämtlichen Tagesordnungspunkten wurde mehrheitlich zugestimmt (die einzelnen Abstimmungsergebnisse befinden sich in der unten aufgeführten Tabelle). Herr Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Herr Klaus-Jürgen Sontowski und Herr Michael Bock wurden erneut in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt.



„2016 war für uns abermals ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Grundlage dieses Erfolges ist unsere Wachstumsstrategie mit unserem hybriden Geschäftsmodell bestehend aus Bestandsportfolio und Fondsmanagement. Unser langfristiges Ziel ist es, zu gleichen Teilen Erträge aus den direkt gehaltenen Immobilien und aus Managementerträgen von indirekt gehaltenen Fondsimmobilien zu erwirtschaften. Diese Zwei-Säulen-Strategie ist kontinuierlich ertragsstark und in hohem Maße unabhängig von Marktzyklen", sagt Aydin Karaduman, Vorstandsvorsitzender der DIC Asset AG.



Die DIC ist weiterhin eine äußerst attraktive Immobilienanlage mit einer verlässlichen Dividendenkontinuität und rangiert mit ihrer Dividendenrendite erneut im Topsegment der börsennotierten Unternehmen in Deutschland.



„Untermauert wird dies durch das spürbare Vertrauen, das wir bei unseren Aktionären genießen. Die aktuelle Entscheidung der RAG-Stiftung ihre Aktienbeteiligung an der DIC auf 10,01 Prozent zu erhöhen begrüßen wir sehr und sehen es als Bestätigung für unsere bisherige Arbeit und unsere nachhaltige Wachstumsstrategie", fügt Aydin Karaduman hinzu.

Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Immobilienunternehmen mit Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter Investitionspolitik. Die Investitionsstrategie der DIC Asset AG zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten, ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios. Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf rund 200 Objekte mit einem Marktwert von 3,6 Mrd. EUR. Das Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert: Das "Commercial Portfolio" (2,0 Mrd. EUR) umfasst Bestandsimmobilien mit langfristigen Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment "Co-Investments" (1,6 Mrd. EUR) führt Fondsbeteiligungen (anteilig 1,3 Mrd. Euro), Joint Venture-Investments und Beteiligungen bei Projektentwicklungen zusammen. Eigene Immobilienmanagement-Teams an sechs Standorten an regionalen Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Diese Marktpräsenz und -expertise schafft die Basis für den Erhalt und die Steigerung von Erträgen und Immobilienwerten. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten.

