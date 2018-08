DIC Asset AG erwirbt "Palais Kronberg" für das Bestandsportfolio

Die DIC Asset AG, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat ein Büroobjekt in Kronberg im Taunus, das „Palais Kronberg“, für das Commercial Portfolio (Bestandsportfolio) erworben.



Aufgrund der zentralen und verkehrsgünstigen Lage in der Metropolregion Rhein-Main und in direkter Nachbarschaft zu Frankfurt am Main hat sich Kronberg im Taunus zu einem etablierten Bürostandort entwickelt. Der moderne Bürokomplex verfügt über eine Mietfläche von 12.800 qm und ist an namhafte Unternehmen vollvermietet. Der WALT liegt bei 5,7 Jahren. Das architektonisch zeitlose Gebäude weist aufgrund von drei repräsentativen Eingängen eine sehr flexible Flächeneinteilung auf und bedient die dortige Nachfrage nach Büroflächen. Verkäufer ist die Corestate Capital Holding S.A. Die Transaktion wurde begleitet von BNP PARIBAS Real Estate Frankfurt.



„Mit dem Ankauf des Palais Kronberg setzen wir unsere Wachstumsstrategie im Eigenbestand weiter fort und verbessern damit die Kennzahlen im Commercial Portfolio. Kronberg ist eine wirtschaftlich aufstrebende Stadt und hat sich zu einem nachgefragten Bürostandort entwickelt,“ sagt Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG.

DIC Asset AG

DIC ist eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen und spezialisiert auf Gewerbeimmobilien. Mit rund 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist das Unternehmen mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut rund 185 Objekte mit einem Marktwert von rund 5,0 Mrd. Euro. Mit ihrem hybriden Geschäftsmodell fokussiert sich die DIC auf die Geschäftsbereiche Commercial Portfolio, Funds und Other Investments. Dabei nutzt die DIC eine eigene integrierte Immobilienmanagement- Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz Wertsteigerungspotenziale in den Geschäftsbereichen zu heben und Erträge zu steigern.



Im Bereich Commercial Portfolio (1,6 Mrd. EUR Assets under Management) agiert die DIC als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet Erträge aus dem Management und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios. Der Bereich Funds (1,8 Mrd. EUR Assets under Management) erwirtschaftet Erträge aus der Tätigkeit als Emittent und Manager von Immobilien-Spezialfonds für institutionelle Investoren. Der Geschäftsbereich Other Investments (1,6 Mrd. EUR Assets under Management) führt strategische Beteiligungen, die Bewirtschaftung von Immobilien ohne eigene Beteiligung, Beteiligungen bei Projektentwicklungen und Joint-Venture-Investments zusammen. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten.

