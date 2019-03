Pressemitteilung BoxID: 744864 (DIC Asset AG)

DIC Asset AG: Hauptversammlung beschließt gegenüber dem Vorjahr erhöhte Dividende von 0,48 Euro je Aktie

Gesellschaft ist weiter auf Wachstumskurs

• Erhöhung der regulären Dividende um ca. 10 Prozent auf 0,48 Euro je Aktie für 2018

• Überdurchschnittliche Dividendenrendite von 5,3%

• Angebot einer Aktiendividende

• Vorstand bekräftigt Prognose für 2019 (FFO: 70 – 72 Millionen Euro)

• Alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit bestätigt



Die DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen hat auf ihrer heutigen Hauptversammlung in Frankfurt am Main die Ausschüttung einer gegenüber dem Vorjahr um rund 10 Prozent angehobenen Dividende in Höhe von 0,48 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2018 beschlossen. Mit 5,3% Dividendenrendite bezogen auf den Jahresschlusskurs gehört die DIC Asset AG zu den renditestärksten Unternehmen im SDAX und im deutschen Immobiliensektor. Wie im Vorjahr können die Aktionäre zwischen einer Barauszahlung und einer Aktiendividende wählen.



Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG: „Die DIC Asset hat 2018 erneut die Ertragskraft und Dynamik ihres hybriden Geschäftsmodells unter Beweis gestellt. Vor dem Hintergrund der erreichten Ziele und der nachhaltigen Geschäftsperspektive freuen wir uns, eine deutlich gegenüber dem Vorjahr erhöhte reguläre Dividende an unsere Aktionäre ausschütten zu können.“



In ihrer Rede präsentierte die Vorstandsvorsitzende die Zahlen und Fakten für 2018 und hob die operativen Erfolge im abgelaufenen Geschäftsjahr hervor. In ihrem Ausblick bekräftigte sie den eingeschlagenen Wachstumskurs.



„Wir sehen noch erhebliches Potenzial in unseren Geschäftsbereichen unsere Erträge weiter zu steigern und planen für 2019 mit weiterem Wachstum in allen Segmenten. Für das laufende Jahr gehen wir daher von einem FFO von 70 bis 72 Millionen Euro und einem Akquisitionsvolumen von rund 500 Millionen Euro aus“, so Wärntges.



Bei einer Präsenz des Grundkapitals von 55,90 Prozent stimmte die Hauptversammlung bei sämtlichen Tagesordnungspunkten den Vorschlägen der Verwaltung mit großen Mehrheiten zu.

