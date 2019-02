Pressemitteilung BoxID: 738618 (Dibella GmbH)

Save the date! News abonnieren Das MaxTex Gründungsmitglied Dibella lädt zum 5. MaxTex Forum, diesmal am 27. März 2019, nach Berlin ein Bocholt 04.02.19 ) Neben hochkarätigen Vorträgen und der Präsentation neuer Lösungsansätze für Nachhaltigkeit, Transparenz, Rückverfolgbarkeit und Kreislaufwirtschaft, freut sich die Vereinigung MaxTex diesmal über eine besondere Auszeichnung.



Der Preis für Unternehmensethik 2018 wird MaxTex vom Deutschen Netzwerk Wirtschaftsethik im Rahmen des MaxTex Forums verliehen.



In wenigen Tagen werden Zeitplan und das ausführliche Programm veröffentlicht. Eine Anmeldung ist anschließend unbedingt erforderlich. Interessierte werden gebeten, sich den 27.3. frei zu halten. Dibella und MaxTex freuen sich auf eine rege Teilnahme.



Über MaxTex

Die Vereinigung MaxTex ist ein aktives Netzwerk von Unternehmen der Textil- und Bekleidungsindustrie, des Textil Service sowie von Zulieferern und wichtigen Abnehmergruppen. MaxTex verfolgt das Ziel, die übergreifende Entwicklung der Branchen zu stärken und dabei die besonderen Anforderungen der Kunden und Endverbraucher im Hinblick auf nachhaltige Produktion und Dienstleistung zu berücksichtigen. Die Vereinigung ist gleichzeitig ein Forum für Experten, Entscheider, Querdenker, Visionäre und Macher im Textilmanagement! (lifePR) (

Dibella GmbH Dibella ist seit 1986 europaweit ein kompetenter Partner des Textil-Service für besonders haltbare und industriell bearbeitbare Objekttextilien in der Hotellerie, Gastronomie und im Gesundheitswesen. Der Name "Dibella - longlife textiles" ist daher Programm.



Seit dem Jahr 2010 erweitert Dibella das Angebot konsequent um nachhaltige Objekttextilien, mit denen Kunden bereits in der Textilbeschaffung Gesellschaftsverantwortung übernehmen können. Die Mitgliedschaft in zahlreichen Organisationen wie UN Global Compact, Textile Exchange und MaxTex unterstreicht Dibellas nachhaltiges Engagement.

