Berufsunfähigkeitsversicherung der Dialog auch im Techniker-Bereich marktführend

Dialog gewährt höchste Garantie.

Auch beim Einschluss von Optionen hervorragend positioniert.





Die Dialog Lebensversicherungs-AG, der Spezialversicherer für biometrische Risiken der Generali in Deutschland, bietet in der Absicherung der Berufsunfähigkeit marktführende Tarife an. Dies gilt für die immer wieder hervorragend bewertete Bedingungsqualität als auch für das Pricing. Sozialpolitisch von hoher Relevanz ist zudem, dass nicht nur Akademiker und Kaufleute, sondern auch Personen mit technischen Berufen einen hochwertigen Berufsunfähigkeitsschutz zu bezahlbaren Prämien erhalten.



Wie die Fachzeitschrift „Versicherungsmagazin“ in einer umfangreichen Auflistung in ihrer Ausgabe 8/2018 veröffentlichte, nimmt die Dialog mit ihrem klassischen Tarif SBU-professional mit deutlichem Abstand zu den Wettbewerbern Platz 1 bei den günstigsten Bruttobeiträgen ein. Damit gewährt der Biometrie-Spezialist seinen Kunden die höchste Garantie.



Generali in Deutschland



Die Generali in Deutschland ist mit 16 Milliarden Euro Beitragseinnahmen sowie rund 13 Millionen Kunden der zweitgrößte Erstversicherungskonzern auf dem deutschen Markt. Zum deutschen Teil der Generali gehören die Generali Versicherungen, AachenMünchener, CosmosDirekt, Dialog, Central Krankenversicherung, Advocard Rechtsschutzversicherung und Deutsche Bausparkasse Badenia.

Dialog Lebensversicherung

Die Dialog Lebensversicherungs-AG gehört zur Generali in Deutschland und ist der Spezialversicherer für biometrische Risiken. Die Hauptproduktplattformen sind Risikolebensversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen und Erwerbsunfähigkeitsversicherungen. Von den führenden Analysehäusern werden die Produkte immer wieder mit Bestnoten ausgezeichnet. Als Maklerversicherer zählt das Unternehmen zu den größten Risikolebensversicherern am deutschen und österreichischen Markt.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren