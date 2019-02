Caruso Siegel für die Kindertagesstätte Himmelszelt in Jena

27.02.19

Im Rahmen eines musikalischen „Oma und Opa Nachmittags“ fand am 26.02.19 die Verleihung des Caruso Siegels statt. Bereits zum dritten Mal erhielt die Kindertagesstätte Himmelszelt das Siegel. Das Caruso Siegel löst das bisherige Felix-Siegel ab.



Das Caruso Siegel wird vom Deutschen Chorverband unter speziellen Kriterien und Anforderungen verliehen. Die wesentliche Voraussetzung ist das kindgerechte tägliche Singen in der Kindertagesstätte. Dabei geht im Speziellen darum, dass täglich in einer kindgerechten Tonhöhe gesungen wird. Ebenso ist für die Zertifizierung eine vielfältige und altersgemäße Liedauswahl entscheidend. Das gemeinsame Singen soll als ganzheitlicher Vorgang angesehen werden, beispielsweise durch den Einsatz von musikalischer Begleitung und Tanz. Auch in der Konzeption der Kindertagesstätte sollte das Singen und Musizieren einen besonders hohen Stellenwert haben. Die KiTa Himmelszelt hat all diese Kriterien erfüllt.



Die diesjährige Prüfung wurde durch den Fachberater Herrn Marko Menke durchgeführt. Bei der feierlichen Übergabe wurde natürlich auch reichlich musiziert. Alle 4 Kindergruppen haben einen musikalischen Beitrag vorbereitet und auch das Erzieherteam hat einen dreistimmigen Kanon vorgetragen. Die AG Klangwerkstatt hat ihr Singspiel von der Arche Noah aufgeführt. Die AG wird ehrenamtlich von einer KiTa Mutter geleitet.



Wir freuen uns über das Siegel und wünschen den Kindergartenkindern sowie Erzieherinnen weiterhin viel Vergnügen beim gemeinsamen Musizieren.



Weitere Informationen: Caroline Feustel, Leiterin Kindertagesstätte Himmelszelt, himmelszelt@diako-thueringen.de

(lifePR) (