Schmuckknigge

Die passende Kette für jeden Ausschnitt

Halsketten kommen als Accessoire nie aus der Mode. Der Grund: Es gibt sie in allen Formen und Farben, sodass sie jedem Outfit das besondere Extra verleihen. Doch gerade aufgrund ihrer Vielfältigkeit fragen sich viele, wie man sich damit am besten stylt und welche Kette zu welchem Ausschnitt passt. Marion Puls, Gründerin und Geschäftsführerin der DI PERLE® GmbH, eines der größten Zuchtperlenlieferanten Deutschlands, kennt die Antwort:



Style mit Herz



Tops und T-Shirts mit einem geschwungenen, herzförmigen Ausschnitt, sogenannte Sweetheart-Oberteile, lassen den Oberkörper länger wirken. Perfekt hierzu: Kurze Halsketten mit einer einzelnen Perle als Anhänger. Abhängig von der Farbe des Oberteils variieren Trendsetter hierbei zwischen unterschiedlich farbigen Perlen. Zur Wahl stehen dabei beispielsweise Natur, Weiß oder Anthrazit.



Asymmetrisch auffallen



Asymmetrisch geschnittene Oberteile eignen sich insbesondere für etwas wärmere Tage oder für besondere Augenblicke. Oberteile oder Kleider mit dem auffallenden Schnitt machen jedes Outfit zum Highlight. Lange Ketten passen besonders gut dazu, denn sie strecken die Silhouette optisch.



Allrounder V-Ausschnitt



V-Ausschnitte gelten als wahre Alleskönner, da sie praktisch jeder Frau stehen. Der perfekte Look gelingt hier mit dem Trend der Saison: Kettenlayering. Dieses Styling, bei dem Modeliebhaberinnen unterschiedliche Ketten übereinander tragen, passt perfekt zu einem luftigen Outfit mit tiefem V-Ausschnitt – so lenkt kein Stoff von den Hingucker-Ketten ab.



Schulterfrei in Szene gesetzt



Choker aus Perlen kommen nicht aus der Mode. Damit sie die Figur nicht optisch stauchen, empfiehlt es sich, beim Styling auf Hochgeschlossenes zu verzichten. Stattdessen gilt es auf schulterfreie Tops und Blusen, wie Bandeau-Oberteile, zu setzen, damit der Hals elegant und lang wirkt. Filigrane Perlen akzentuieren dabei Schulter und Schlüsselbein.



Eckig als Blickfang



Oberteile mit eckigen Ausschnitten eignen sich hervorragend, um Abwechslung in den Modealltag zu bringen. Sogenannte Square Necklines lassen sich am besten mit eckigen Ketten stylen – dabei sollten Fashionistas darauf achten, dass die Ketten nicht zu lang sind und dass sie nicht das Oberteil berühren.



Runder Ausschnitt



Blusen oder Tops mit runden Ausschnitten zählen zu den wahren Allroundtalenten im Kleiderschrank. Da sie meist dezent und schlicht wirken, gibt es hinsichtlich der Wahl der passenden Accessoires keine Grenzen: Ketten können bei diesen Oberteilen ruhig richtig auffällig aussehen – Statementketten, etwa aus großen, auffälligen Perlen, lautet hier das Zauberwort.



www.di-perle.de

