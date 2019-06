Pressemitteilung BoxID: 755633 (DI PERLE GmbH)

Auf die Details kommt es an

Accessoire-Trends für den Sommer

Auch wenn die Temperaturen gegenwärtig noch etwas anderes vermuten lassen, so steht der Sommer doch vor der Tür und mit ihm die neuesten Modetrends. Ganz gleich ob Anzüge, Westen, Overalls oder Cargohosen – der Modesommer wird alles andere als langweilig. Doch erst passende Accessoires machen einen Look komplett. Marion Puls, Gründerin und Geschäftsführerin der DI PERLE® GmbH, kennt die neuesten Accessoire-Trends für die warmen Monate:



1. Durchblick behalten



Immer wieder lassen sie sich auf allen Must-have-Listen des Sommers finden: Sonnenbrillen. Jetzt besonders angesagt: Brillen, die weder ganz rund noch ganz eckig aussehen, denn dieses Jahr verschönern Cat-Eye- und Hexagon-Sonnenbrillen das Outfit an sonnigen Tagen.



2. Zurück zur Natur



Schmuck aus Naturmaterialien steht diesen Sommer besonders hoch im Kurs. Ganz gleich ob als Hingucker am Handgelenk oder als Kette – Perlenschmuck erlebt ein Comeback. Besonderes Highlight: Statement-Ohrringe aus Perlen.



3. Lage für Lage zu einem perfekten Look



Es gibt Trends, die überdauern eine Saison – wie das Ketten-Layering. Bereits in der letzten Saison gesehen, verleiht es auch Sommeroutfits einen besonderen Touch. Modebewusste Damen tragen bei diesem Look Ketten verschiedener Länge übereinander. Dabei ist erlaubt, was gefällt: Erst die Kombination unterschiedlicher Stile, Farben und Materialien macht diesen Look so besonders.



4. Aufregende Farbtupfer



Kein Weg führt an bunten Tüchern vorbei. Sie dienen nicht nur als Kopfschmuck, sondern auch als Hingucker am Handgelenk oder als Gürtelersatz, um die Taille besser in Szene zu rücken.



5. Von Kopf bis Fuß



Zu einem perfekten Outfit gehören neben Schmuck, auch passende Schuhe. Sandaletten mit Ankle-Straps zählen jetzt zu den Must-haves im Schuhschrank jeder Frau. Sie verleihen nicht nur dem Sommerkleid oder dem Jumpsuit den letzten Schliff, sondern lassen sich auch hervorragend zu Shorts kombinieren.



