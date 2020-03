Pressemitteilung BoxID: 791271 (DGKN - Deutsche Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie und funktionelle Bildgebung)

DGKN-Jahrestagung inkl. NIBS-Konferenz in Baden-Baden sowie Pressekonferenzen abgesagt

ABSAGE der 64. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie und Funktionelle Bildgebung (DGKN) gemeinsam mit der 7th International Conference on Non-Invasive Brain Stimulation (NIBS) in Baden-Baden vom 24.–28. März 2020 und der begleitenden Pressekonferenzen



64. Jahrestagung der DGKN gemeinsam mit der 7th International Conference on Non-Invasive Brain Stimulation (NIBS)

Termin: 24. bis 28. März 2020

Ort: Kongresshaus Baden-Baden

Adresse: Augustaplatz 10, 76530 Baden-Baden



Kongress-Pressekonferenz

Termin: Donnerstag, 26. März 2020, 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Ort: Sitzungsraum 13, Kongresshaus Baden-Baden

Anschrift: Augustaplatz 10, 76530 Baden-Baden



Vorab-Pressekonferenz in Berlin

Termin: Montag, 23. März 2020, 11.00 bis 12.00 Uhr

Ort: Langenbeck-Virchow-Haus, Raum 3.18

Anschrift: Luisenstraße 59, 10117 Berlin





