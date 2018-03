Die neue DEZENT-Felge "Van"

Starkes Design für alle Leicht-Lkw, Vans und Busse

Bis zu 1.350 Kilogramm Traglast

5- und 6-Lochanwendungen mit ABE-Gutachten





Mehr und mehr gewinnt das Marktsegment der großen Transporterfahrzeuge und Vans auch im Pkw-Markt an Bedeutung. So hat die neue Mercedes V-Klasse den Markt erweitert und die VW T5/T6 Crafter-Modelle sind nach wie vor Bestseller. Für diese Fahrzeugklasse hat DEZENT jetzt ein neues Leichtmetallrad entwickelt.



"Van"-tastisches Ergebnis



Eine Herausforderung für die Designer von DEZENT war es, ein elegantes Leichtmetallrad mit einer sehr hohen Traglast für diese Fahrzeugklasse zu schaffen. Das Ergebnis ist "Van"-tastisch: Das neue Leichtmetallrad im Fünf-Speichen-Design hat eine Traglast bis zu 1.350 Kilogramm und ist damit für die meisten Leicht-Lkw und Vans geeignet.



Die trapezförmig verlaufenden Speichen lassen die Felge filigraner erscheinen und durch das aufwendige Fertigungsverfahren im Niederdruckguss wurde ein Maximum an Stabilität erreicht. In dieser Qualität finden sich nur wenige Felgen am Markt, die eine derart hohe Traglast aufweisen. Durch die Fünf- und Sechs-Loch-Variante in 6,5 x 16 Zoll ist das Leichtmetallrad für nahezu alle Leicht-Lkw- und Van-Modelle lieferbar.



Qualität für Preisbewusste



Mit drei Jahren Garantie und der Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) für zahlreiche Fahrzeugmodelle unterstreicht DEZENT den Anspruch, qualitativ sehr hochwertige Felgen für eine preisbewusste Zielgruppe anzubieten. Neben der klassisch-silbernen Lackierung bietet DEZENT auch eine schwarz-lackierte Variante mit poliertem Steg unter der Bezeichnung "DEZENT Van dark" an.



DEZENT Van & Van dark - Daten und Fakten:

Dimensionen: 6,5 x 16 Zoll

Bauart: gegossen, einteilig, 5- u. 6-Loch

Lackierung: silber / schwarz frontpoliert

Traglast: bis zu 1350 kg

RDKS: 100% RDKS-FIT

ABE: ja

Preis: ab 137 Euro (Deutschland)

Garantie: 3 Jahre

