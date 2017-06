Welche Zukunft

Zehn Tage Festival liegen hinter uns! Die Autorentheatertage 2017 sind am Samstag mit der Zweiten Langen Nacht der Autorinnen und den Uraufführungen der drei Siegertexte zu Ende gegangen. Fast 7000 Zuschauer_innen haben die Gastspiele aus Deutschland, Österreich und der Schweiz besucht, mit uns gefeiert, diskutiert und getanzt – bei herrlichem Sommerwetter gern auch mal bis in die frühen Morgenstunden. Wenn Sie noch einmal in Erinnerungen schwelgen möchten oder sich nachträglich informieren wollen, hier geht es zum Festivalblog der Autorentheatertage 2017.



Und gleich steht schon wieder ein Höhepunkt an: Wir reisen nach China, und zwar nach Peking. Am kommenden Sonntag geht es los. Auf Einladung des National Centre for the Performing Arts Beijing zeigen wir vier Vorstellungen von Der Besuch der alten Dame von Friedrich Dürrenmatt (Regie: Bastian Kraft). Und wir halten Sie natürlich auch in und aus der Ferne auf dem Laufenden, ab Montag, dem 3. Juli finden Sie auf unserer Website unser DT goes Beijing-Videotagebuch.



Seit 2012 versuchen 13 Untersuchungsausschüsse in Bund und Ländern sowie ein Prozess am Münchner Oberlandesgericht, die Mordserie der neonazistischen Terrorzelle NSU aufzuarbeiten und scheitern an der Mauer des Schweigens der Verfassungsschutzbehörden. Off the record – die Mauer des Schweigens ist der zweite Teil einer Theatertrilogie von Christiane Mudra zu diesem Thema. Nach dem großen Erfolg der Münchner Uraufführung und des Hörspiels auf Deutschlandradio Kultur bringt Christiane Mudra den investigativen NSU-Krimi pünktlich zum Ende des NSU-Untersuchungsausschusses an den Ort, an dem er spielt: Vom 28. Juni bis 1. Juli zeigt sie Off the record – die Mauer des Schweigens als Hörspielinstallation mit Videosequenzen in einem Baucontainer am Paul-Löbe-Haus. Bei uns sind am Donnerstag, dem 29. Juni dann die Regisseurin, Irene Mihalic (MdB und Obfrau im NSU-Untersuchungsausschuss), Prof. Hajo Funke (Autor von "Staatsaffäre NSU") sowie Rechtsanwalt Yavuz Narin (Nebenklagevertreter im NSU-Prozess) zu der begleitenden Podiumsdiskussion NSU: Das Ende der Aufklärung? im Saal zu Gast.



Die Vorbereitungen für die kommende Spielzeit laufen schon auf Hochtouren. Welche Zukunft ist das Motto für die neue Saison am Deutschen Theater Berlin. Und in unserem neuen Spielzeitbuch finden Sie nicht nur alle Premierentermine, sondern auch unser komplettes Ensemble, frisch fotografiert vom Kölner Fotografen Klaus Dyba, sowie Texte und Interviews. Das Spielzeitbuch können Sie bei uns im Theater mitnehmen, aber auch online lesen.



