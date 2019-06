Pressemitteilung BoxID: 757086 (Deutsches Studentenwerk e.V.)

#nextgeneration: So sieht das Studium der Zukunft aus



Design-Student Valentin Schlitt von der KIDS – Köln International School of Design gewinnt 33. Plakatwettbewerb des Deutschen Studentenwerks

Thema: #nextgeneration: Studium der Zukunft

243 Design-Studierende von 34 Hochschulen reichten 502 Plakate ein





Ein Gesicht vor rotem Hintergrund mit einem schwarzen Balken vor den Augen, der an eine „Virtual-Reality“-Brille erinnert, dazu der Schriftzug „Es ist einfach für unsere Zukunft schwarz zu sehen alles andere erfordert Vorstellungskraft“: Mit diesem Motiv gewinnt der Design-Student Valentin Schlitt von der KIDS – Köln International School of Design, TH Köln, den 33. Plakatwettbewerb des Deutschen Studentenwerks (DSW) und 3.000 Euro Preisgeld. Betreut wurde er von Prof. Iris Utikal.



Im Museum für Kommunikation Berlin wurden am Montag, den 24. Juni 2019, der Sieger Valentin Schlitt sowie fünf weitere Design-Studierende mit Preisen ausgezeichnet. Das Thema des Wettbewerbs lautet: „#nextgeneration: Studium der Zukunft“. Wie weit wird die Digitalisierung des Studiums gehen? Wie sieht das akademische Lehren und Lernen im Jahr 2050 aus? Welche Visionen, welche Bilder und welche Träume haben die Studierenden heute? Das sind die Fragen, die das Deutsche Studentenwerk den Design-Studierenden in ganz Deutschland gestellt hat.



Insgesamt reichten 243 Design-Studierende aus 34 staatlichen bzw. staatlich anerkannten Hochschulen rund 500 Plakate ein. Eine fünfköpfige Fachjury wählte die besten sechs Ideen aus. Neben dem Sieger Valentin Schlitt gibt es zwei Zweitplatzierte, die jeweils ein Preisgeld von 2.000 Euro erhalten, und drei dritte Plätze, die mit jeweils 1.000 Euro dotiert sind.



Übergeben wurden die Preise am Montagabend von Dr. Michael Meister, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), welches den Wettbewerb fördert, und DSW-Präsident Prof. Dr. Rolf-Dieter Postlep.



Postlep kommentiert: „Die Antworten der Design-Studierenden auf unsere Fragen haben mich überrascht; da ist viel Dystopie und Technikskeptizismus. Ich hatte erwartet, dass die Studierenden das Thema positiver, optimistischer angehen. Gerade die Digitalisierung sehen viele eher kritisch. Ein Grund mehr, mit den Studierenden das Gespräch zu suchen.“



Der Plakatwettbewerb des Deutschen Studentenwerks für Design-Studierende wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF); das Museum für Kommunikation Berlin ist Kooperationspartner.



#nextgeneration: Studium der Zukunft





Plakatwettbewerb des Deutschen Studentenwerks 2018/2019





Preisträgerinnen und Preisträger:



1. Preis, 3.000 Euro, für „Schwarzmalerei“

Valentin Schlitt, KISD – Köln International School of Design, TH Köln,

betreut von Prof. Iris Utikal



2. Preis, 2.000 Euro, für „#thisandnext“ (Serie von zwei Plakaten)

Nadège Jankowicz, Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg,

betreut von Prof. Gudrun Müllner



2. Preis, 2.000 Euro, für „Was studierst du genau?“

Franziska Brenner, Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart,

betreut von Prof. Gerwin Schmidt



3. Preis, 1.000 Euro, für „Altruistische Technologie“

Sulamith Gutwein, Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm,

betreut von Prof. Peter Krüll



3. Preis , 1.000 Euro, für „You are connected“

Sophia Hölz, Hochschule Mannheim,

betreut von Prof. Armin Lindauer



3. Preis, 1.000 Euro, für „make a change“ (Serie von drei Plakaten)

Lisa Klimesch, Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg,

betreut von Prof. Gudrun Müllner



Die Jury:





Uli Braun, Professor für Typografie und Grafikdesign an der FHWS-Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Richard Jung, Professor für Kommunikationsdesign und Corporate Identity an der Hochschule Niederrhein

Tabea Dölker, freiberufliche Grafikdesignerin, Preisträgerin beim 27. Plakatwettbewerb, 2012/2013, Thema damals „Was isst Du?“

Regine Meldt, Leiterin der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit beim Museum für Kommunikation Berlin

Thomas Schmalz, Geschäftsführer des Studentenwerks Freiberg, Vorsitzender des Ausschusses Kultur des Deutschen Studentenwerks



