HRK-Präsident Peter-André Alt ist neuer Vorsitzender des DSW-Kuratoriums

Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) zum Vorsitzenden des Kuratoriums des Deutschen Studentenwerks (DSW) gewählt

Stellvertretende Vorsitzende ist Isabel Schön vom freien zusammenschluss von studentInnenschaften (fzs)





Prof. Dr. Peter-André Alt, der Präsident der Hochschul­rektoren­konferenz (HRK), ist zum Vorsitzenden des Kuratoriums des Deutschen Studentenwerks (DSW) gewählt worden für die Amtszeit 2018/2019. Stellvertretende Vorsitzende des Gremiums ist Isabel Schön, Vorstandsmitglied im freien zusammenschluss von studentInnenschaften (fzs).



Das teilt das Deutsche Studentenwerk mit, nachdem sich die Mitglieder des Gremiums am Montag, 15. Oktober 2018, zu ihrer Sitzung des Jahres 2018 in Berlin getroffen haben.



Das 24-köpfige Kuratorium fördert und unterstützt das Deutsche Studentenwerk. Am 15.10. 2018 tauschte man sich vor allem über die politische Arbeit des Deutschen Studentenwerks aus, zuvorderst über die laufenden DSW-Kampagnen zur Stärkung des BAföG oder die Kampagne „Kopf braucht Dach“ für bezahlbaren Wohnraum für Studierende. Den Mitgliedern des Kuratoriums wurde außerdem die DSW-Befragung „beeinträchtigt studieren 2“ vorgestellt, zur Situation der Studierenden mit Behinderung oder chronischer Krankheit.



Dem Kuratorium des Deutschen Studentenwerks gehören unter anderem an: das Bundesministerium für Bildung und Forschung, die im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien, die Kultusministerkonferenz, die Hochschulrektoren­konferenz, Studierenden-Verbände, der Deutsche Akademische Austausch­dienst, der Deutsche Städtetag, die Verbände der Hochschulgemeinden, der Deutsche Gewerkschaftsbund sowie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände.



