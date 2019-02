Bundespreis für Kunststudierende: Sieben Preisträgerinnen und Preisträger

28.02.19



Bundeswettbewerb „Bundespreis für Kunststudierende“ 2018-2020

Sieben Studierende von sieben Kunsthochschulen teilen sich 30.000 Euro Preisgeld und 18.000 Euro Produktionsstipendien

Ausstellung ihrer Werke ab 17. Oktober 2019 in der Bundeskunsthalle in Bonn

24 Kunsthochschulen und Akademien bundesweit am Wettbewerb beteiligt





Sieben Kunststudierende von den insgesamt 24 beteiligten deutschen Kunsthochschulen sind die Preisträgerinnen und Preisträger des 24. Bundeswettbewerbs „Bundespreis für Kunststudierende“ 2018-2020. Den Wettbewerb richten das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), die Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn (KAH) sowie das Deutsche Studentenwerk (DSW) gemeinsam aus.



Aus mehr als 50 für den Wettbewerb nominierten Kunststudierenden hat eine dreiköpfige Fachjury als Preisträgerinnen und Preisträger ausgewählt:





Christoph Blankenburg, Bauhaus-Universität Weimar

Marie Falke, Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

Lena Grossmann, Akademie der Bildenden Künste München

Mirjam Kroker, Hochschule für Bildende Künste Dresden

Suin Kwon, Hochschule für Künste Bremen

Carsten Saeger, Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Jan Zöller, Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe





Bundesministerin für Bildung und Forschung Anja Karliczek, DSW-Präsident Prof. Dr. Rolf-Dieter Postlep sowie Rein Wolfs, der Intendant der Bundeskunsthalle, gratulieren gemeinsam: „Einen herzlichen Glückwunsch an die ausgezeichneten Kunststudierenden! Die Arbeiten belegen die hervorragende Qualität und die Vielfalt der Ausbildung an den Kunsthochschulen.“



Die sieben Kunststudierenden teilen sich zu gleichen Teilen insgesamt 30.000 Euro Preisgeld sowie 18.000 Euro Produktionsstipendien. Letztere sollen es ihnen ermöglichen, gezielt Werke für die Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn zu erarbeiten. Außerdem erhalten die Preisträgerinnen und Preisträger einen eigenen Katalog. Gestaltet wird er, wie die Wettbewerbsmedien überhaupt, von der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg.



Die Bundeskunsthalle wird die Werke der sieben Preisträgerinnen und Preisträger vom 18. Oktober 2019 bis 5. Januar 2020 zeigen; die feierliche Preisverleihung und Ausstellungseröffnung findet am 17. Oktober 2019 statt.



Der „Bundespreis für Kunststudierende“ richtet sich an die 24 in der Rektorenkonferenz der deutschen Kunsthochschulen (RKK) organisierten Kunsthochschulen und Akademien Deutschlands. Sie nominieren jeweils zwei ihrer Studierenden oder studentische Teams. Der Bundespreis für Kunststudierende ist in dieser Form ein einzigartiges Forum für den künstlerischen Nachwuchs in Deutschland. „Der Bundespreis ist eine Eintrittskarte in die Ausstellungswelt“, sagt KAH-Intendant Rein Wolfs.



Das Bundesministerium für Bildung und Forschung lobt den Wettbewerb seit 1983 aus; das Deutsche Studentenwerk organisiert ihn. Die Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn zeigt die Werke der Preisträgerinnen und Preisträger exklusiv.



Weitere Informationen zum Wettbewerb: www.studentenwerke.de/de/content/jury-und-preise



Die Jury:





Hilke Wagner, Direktorin Albertinum, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Eva Huttenlauch, Sammlungsleiterin Kunst nach 1945 in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau, München

Martin Engler, Sammlungsleiter Gegenwartskunst, Städel Museum, Frankfurt am Main







Bundeswettbewerb Bundespreis für Kunststudierende





Ausstellung in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 4, 53113 Bonn





Oktober 2019 bis 5. Januar 2020





Dienstag und Mittwoch 10–21 Uhr



Donnerstag bis Sonntag 10–19 Uhr



www.bundeskunsthalle.de

