Endspurt auf LWB-Vollversammlung in Namibia

Die 41 Delegierten der elf deutschen Mitgliedskirchen des Lutherischen Weltbundes (LWB) hielten heute in Hannover ein letztes Vorbereitungstreffen für die LWB-Vollversammlung in Namibia ab. „Wir freuen uns auf einen Höhepunkt im Jubiläumsjahr“, sagte Landesbischof Gerhard Ulrich, Vorsitzender des DNK/LWB. „Die Vollversammlung wird ein wahrhaft globales Ereignis des Reformationsjubiläums sein.“



Die Vollversammlung findet vom 10. bis 16. Mai 2017 in Windhuk, Namibia, unter dem Motto „Befreit durch Gottes Gnade“ statt. Etwa 800 Personen werden daran teilnehmen, darunter rund 400 Delegierte der 145 LWB-Kirchen aus 98 Ländern. Ein zentraler Bestandteil der Vollversammlung wird die Feier eines Gottesdienstes zum Reformationsjubiläum in einem Fußballstadion mit Teilnehmenden aus ganz Namibia. „500 Jahre nach Luther in Wittenberg feiern Lutheraner von allen Kontinenten in Windhuk Gottesdienst. Wer hätte sich so etwas vor 500 oder selbst vor 100 Jahren vorstellen können?“, unterstrich Ulrich die Ausbreitung der Reformation.



Die internationale Verbindung über den LWB sei ein Segen für die Mitgliedskirchen, betonte der Landesbischof der Nordkirche. Sie öffne Augen für Neues: „Wir sind Gäste in Afrika und wir werden viel von den afrikanischen und weltweiten Perspektiven auf die Reformation und die Welt lernen. Aus Deutschland wollen wir unseren Teil einbringen, um weltweite Kirche im 21. Jahrhundert zu sein“, so Ulrich.



Zur LWB-Vollversammlung entsendet jede Mitgliedskirche je nach Größe mindestens eine Delegierte oder einen Delegierten mit Stimmrecht. Hinzu kommen Beraterinnen und Berater sowie ex-officio-Teilnehmende. Die deutsche Delegation umfasst etwa 50 Personen und wird geleitet von dem Vorsitzenden des DNK/LWB. Entsprechend der LWB-Regularien ist unter den stimmberechtigten Delegierten jedes Geschlecht mit mindestens 40 Prozent vertreten (22 Männer, 19 Frauen). Mit elf jungen Erwachsenen unter 30 Jahren ist die Jugendquote von 20 Prozent der Delegierten ebenso beachtet wie die Ausgewogenheit von Laiinnen und Laien zu Ordinierten (20 zu 21).



Neben der Vorbereitung auf die Themen der Vollversammlung haben sich die Delegierten in der letzten Sitzung vor der Vollversammlung eingehend mit den drei gastgebenden namibischen Kirchen sowie der besonderen historischen Verbindung zwischen Namibia und Deutschland beschäftigt. Unter anderem stellte die Braunschweiger Landeskirche ihre Partnerschaft mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Namibia vor. Der LWB berichtete von dem aktuellen Stand der Vorbereitungen in Windhuk.



Hinweis: Weitere Informationen unter www.lwfassembly.org/de

Deutsches Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB)

Das Deutsche Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB) vertritt die elf deutschen Mitgliedskirchen im Lutherischen Weltbund (LWB). Neben den sieben Gliedkirchen der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) - Bayern, Braunschweig, Hannover, Mitteldeutschland, Norddeutschland, Sachsen und Schaumburg-Lippe - gehören zum DNK/LWB: die Evangelisch-Lutherische Kirche in Baden, die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg, die Evangelische Landeskirche in Württemberg und die Lutherische Klasse der Lippischen Landeskirche. Das DNK/LWB vertritt ca. 12,1 Millionen Gemeindeglieder. Vorsitzender des DNK/LWB ist der Leitende Bischof der VELKD, Landesbischof Gerhard Ulrich (Schwerin). Die Geschäftsstelle des DNK/LWB in Hannover leitet Oberkirchenrat Norbert Denecke. Der Lutherische Weltbund umfasst über 74 Millionen Gläubige in weltweit 145 Mitgliedskirchen aus 98 Ländern.



Die Zwölfte Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes (LWB) findet unter dem Thema "Befreit durch Gottes Gnade" vom 10. bis 16. Mai in Windhuk, Namibia, statt. Es nehmen rund 800 Personen teil, darunter rund 400 Delegierte aus den 145 Mitgliedskirchen in 98 Ländern. Die Vollversammlung ist das höchste beschlussfassende Gremium des LWB und tritt alle sechs bis sieben Jahre zusammen.

Die Vollversammlung formuliert allgemeine Vorgaben für die Arbeit des LWB in den nächsten Jahren. Sie meldet sich zu Wort bei Angelegenheiten, die das Leben und Zeugnis der Kirchen und der Welt betreffen. Sie wird den/die Präsidenten/in und die Mitglieder des Rates vom LWB wählen, die ihr Amt bis zur nächsten Vollversammlung bekleiden. Während der Vollversammlung wird der LWB des 500-jährigen Jubiläums der Reformation gedenken.

Gastgeberinnen der Vollversammlung sind die drei namibischen Mitgliedskirchen des LWB: die Evangelisch-Lutherische Kirche in Namibia, die Evangelisch-Lutherische Kirche in der Republik Namibia und die Evangelisch-Lutherische Kirche in Namibia - Deutsche Evangelisch-Lutherische Kirche.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren