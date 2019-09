Pressemitteilung BoxID: 768692 (Deutsches Jugendherbergswerk - Hauptverband für Jugendwandern und Jugendherbergen e.V.)

Erstmals seit 2011: Grundschüler in Fischland-Darß-Zingst und Region bekommen eine Bio-Brotbox

Morgen kommen 275 Schüler aus Fischland-Darß-Zingst und Umgebung in den Genuss der Bio-Brotboxaktion MV, erstmals seit 2011. Hierfür hat der DJH-Landesverband MV, der die Aktion seit vielen Jahren unterstützt, seine Jugendherberge Zingst im Ostseeheilbad heute zur Packstation gemacht.



Ein gesundes Frühstück für jedes Kind, mehr Bewusstsein für den Wert eines gesunden Frühstücks: Das sind die Ziele der bundesweiten Bio-Brotboxaktion, die in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr am 25.9. stattfindet: Über 6.500 Erstklässler aus 117 Schulen im Land bekommen dann eine mit regionalen Bio-Frühstückszutaten gefüllte Bio-Brotbox.



Erstmals seit 2011 können morgen auch Kinder in und rund um Fischland-Darß-Zingst gesund frühstücken: 275 Bio-Brotboxen packte heute das Team der Jugendherberge Zingst für insgesamt sieben Grundschulen in Ribnitz-Damgarten, Zingst, Prerow, Lüdershagen, Velgast und Barth.



„Wir sind schon viele Jahre Unterstützer der Biobrotbox-Aktion MV, in den Vorjahren und auch dieses Jahr liegt ein Gutschein im Wert von 1.000 € für eine Klassenfahrt in jeder Brotbox“, erklärt Miriam Gedrose vom DJH-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern. „Um eine Lücke in dem bereits großen Netz an teilnehmenden Schulen in MV zu schließen sind wir nun zusätzlich gerne auch Packstation geworden. Die Aktion ist eine logistische Höchstleistung für die Organisatoren, das muss unterstützt werden. Wir haben geschaut, wo Schüler noch nicht mit Bio-Brotboxen versorgt werden, wir aber dafür eine Jugendherberge haben. Ist ja nicht schwer, schließlich liegen unsere Häuser über ganz Mecklenburg-Vorpommern verstreut.“ Das Team in Zingst war sofort dabei, und im 2017 neu gestalteten Speisesaal des 170 Betten umfassenden Hauses wurde heute mit ausreichend Platz alles schnell gepackt.



Nachhaltige Ernährung in den Jugendherbergen in MV

Die Organisatoren der Aktion hatten die Jugendherbergen in MV aber auch deshalb als Packstation angefragt, da diese sich für nachhaltige Lebensformen im Alltag von Kindern und Jugendlichen einsetzen. Die Verpflegungsgrundsätze sind dabei für alle 16 Jugendherbergen in Trägerschaft des DJH-Landesverbandes MV festgeschrieben: Gesund, regional, saisonal, biologisch, gering verpackt und kindgerecht. Hierbei wird sich unter anderem nach den Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (Schulverpflegung) gerichtet, vegetarisches Essen und regionale Zutaten werden fest im Speiseplan verankert und in diesem Jahr wurde der Anteil an biologisch produzierten Waren in allen 16 Jugendherbergen auf 20 % erhöht. In regelmäßig stattfindenden Schulungen werden die Verpflegungsgrundsätze vermittelt. Zudem wird in Workshops mit Schulklassen oder Familien regional & gesund gekocht. Auch dort geht es um die spielerische Vermittlung des Werts einer gesunden und nachhaltigen Ernährung.



Die Bio-Brotbox-Aktion MV

Die Bio-Brotbox-Aktion MV ist eine von 80 Bio-Brotbox-Initiativen bundesweit. Besondere Kennzeichen der Bio-Brotbox-Aktion in MV seit der Neuauflage im Jahr 2012 sind, dass in dezentralen Packstellen die Bio-Brotboxen gepackt werden und es bei der Übergabe der Bio-Brotboxen in allen teilnehmenden Schulen ein gemeinsames Frühstück mit den Schulanfängern gibt. Als Bio-Zutaten gibt es Tee, Brötchen und Brot, Milch, Butter, Müsli, Frucht-und Wurstaufstrich, Äpfel und Möhren. Darüber hinaus enthält die Brotbox beispielsweise Kräutertee und Müsli, Fruchtriegel, getrocknete Früchte sowie Informationen zur gesunden Ernährung. Ebenso enthalten sind Samentütchen mit Biokresse für den eigenen Anbau, Lebensmittelgutscheine regionaler Bioläden sowie ein Gewinnspiel des DJH-Landesverbandes MV e.V. für eine Klassenfahrt im Wert von 1.000 €. Am Dienstag, den 24. September wurden in den 6 Packstellen die Zutaten für das gemeinsame Frühstück und die Bio-Brotboxen gepackt. Am 25. September frühmorgens können die teilnehmenden Schulen die Brotboxen und die Frühstückszutaten in den Packstellen in Teschendorf, Schwerin, Gustow, Neubrandenburg, Zingst und Dechow abholen.

Der Landschaftspflegeverband Mecklenburger Agrarkultur e.V. ist Träger der Bio-Brotbox- Aktion in Mecklenburg-Vorpommern und hat den Verein ländlichfein e.V. mit der Koordinierung der Aktion beauftragt. Beide Vereine haben ihre Geschäftsstellen auf dem Gut Dalwitz und engagieren sich für den ökologischen Landbau, Umwelt- und Landschaftsschutz, arbeiten in BIO-Projekten und in der Landesgruppe Regionalbewegung Mecklenburg-Vorpommern zusammen.



