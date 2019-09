Pressemitteilung BoxID: 768075 (Deutsches Energieberater-Netzwerk (DEN) e.V.)

Das DEN und seine Kooperationspartner - gemeinsam für die Energiewende

Gemeinsam für die Energiewende – unter diesem Motto haben sich Anfang September die beiden Bundesvorstände des Deutschen Energieberater-Netzwerks DEN e.V. mit einigen ihrer Kooperationspartner zu einem Runden Tisch getroffen. Dabei wollten sie gemeinsame Ziele für die Energiewende definieren. Der Einladung folgten Vertreterinnen und Vertreter des Bundesverbandes für Umweltberatung (bfub e.V.), des Bundesverbandes energieeffiziente Gebäudehülle (BUVEG), des Energiereferates der Stadt Frankfurt, des Fachverbandes Luftdichtheit im Bauwesen (FLiB) und des Fachverbandes Innendämmung (FVID).



Der Runde Tisch war sich einig, dass viele Ziele gemeinsam verfolgt werden können. So hat sich die Gruppe auf die Erstellung eines Positionspapiers zur Energiewende geeinigt. Die darin enthaltenen Themen werden von allen Institutionen gemeinsam und auch innerhalb der einzelnen Organisationen weiterverfolgt. Das DEN hat im Anschluss an das Treffen bereits unter der Überschrift „Das Klimaschutzpotential im Gebäudebereich nutzen“ an die Bundestagsabgeordneten und an die

Bundesregierung appelliert und sie aufgefordert, „die von KfW und BAFA sowie von anderen Trägern zur Verfügung gestellten Förderungen zu koordinieren, einfacher zu gestalten und den bürokratischen Aufwand ihrer Beantragung zu verringern.“



Die Runde war sich einig, gemeinsam weiter an diesen definierten Zielen zu arbeiten.

