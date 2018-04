Slow is the new smart: Die neue Wellnessbewegung heißt Slow Jogging und kommt aus Japan Eine spezielle Lauftechnik macht mühelos fit und wirkt ähnlich entspannend wie ein guter Joint

An der Universität von Fukuoka erforschte der inzwischen über 70-jährige Professor Hiroaki Tanaka an dem von ihm gegründeten und geleiteten Institut für Sportphysiologie über Jahrzehnte die Effekte von Ausdauerbewegung auf den Menschen. Dabei kam er einer Entdeckung auf die Spur, die helfen könnte, viel mehr Menschen für mehr Bewegung zu aktivieren. Langsames Laufen scheint in mehrfacher Hinsicht lohnender zu sein als auf das Tempo zu drücken.



Im Japan ist Tanaka’s Methode, die er als Slow Jogging bezeichnet, bereits sehr populär. Selbst das betagte Kaiserpaar lässt sich beim Slow Jogging im Park filmen und betont, dass es sich mit dieser Lauftechnik fit hält. Gerade ältere Menschen, die nicht mehr so sportlich und sicher auf den Beinen sind, können mit Slow Jogging ohne nennenswertes Risiko viel für ihre Gesundheit tun und zum Beispiel Abbauprozessen wie Sarkopenie (altersbedingter Muskelschwund) und Demenz bzw. Alzheimer entgegen wirken.



In kleinen Schritten und stets mit einem Lächeln



Beim Slow Jogging werden bemerkenswert viele Schritte gemacht. Empfohlen sind 180 bis 200 pro Minute. Das Tempo ist – wie der Name vemuten lässt – allerdings langsam. Wobei langsam ein sehr subjektives Maß ist. Die Japaner sprechen von Niko Niko Tempo, was übersetzt so viel heißt wie: Laufen mit einem Lächeln. Man muss sich während des Laufens immer problemlos ruhig unterhalten können, ohne aus dem Atem zu kommen. Und noch eine Besonderheit spielt eine große Rolle: Die Füße werden beim Laufen nicht wie üblich mit der Ferse zuerst aufgesetzt, sondern mit dem Mittelfuß. Es ist der Bereich der Fußsohle, der beim Rückwärtsgehen oder beim Hüpfen den Boden berührt.



Tanaka hat diese Laufmethode über viele Jahre sorgfältig in seinem Labor untersucht und inzwischen gibt es weltweit viele andere Wissenschaftler, die sich mit den einzelnen Aspekten des Slow Joggings beschäftigt haben. Man verbraucht zum Beispiel doppelt so viele Kalorien wie beim Walking, aber genauso viele wie beim schnellen Rennen – man ist nur länger unterwegs. Hoher Blutdruck sinkt, Cholesterinwerte verbessern sich, überflüssige Pfunde verschwinden mühelos, und auch die Hirnleistung profitiert in erstaunlichem Ausmaß. Vergleicht man regelmäßige Läufer hinsichtlich der Intensität, mit der sie sich bewegen, so haben die Slow Jogger die längste Lebenserwartung.



Mit Slow Jogging zum erfolgreichen Marathonläufer



Wer jetzt denkt, Slow Jogging sei nur etwas für die Lahmen und Kranken, irrt gewaltig. Prof. Tanaka übte als zunächst unsportlicher und übergewichtiger Mann mit seiner Methode für den Marathonlauf und mit über 50 Jahren lief er die 42 Kilometer schließlich in 2 Stunden und 38 Minuten – selbstverständlich mit seiner Slow Jogging Lauftechnik. Auch bekannte Marathon- und Triathlon-Athleten wie die Amerikaner Dr. Mark Cucuzzella oder Dr. Don Ardell, sind von der Technik überzeugt und wenden sie an.



Denn es gibt noch einen weiteren gewichtigen Aspekt: Das hohe Verletzungsrisiko beim Dauerlauf. Viele Hobby- und Profi-Läufer erleiden früher oder später Schäden an ihrem unteren Bewegungsapparat, die zu Schmerzen, Behandlungen und Operationen führen. Slow Jogging basiert auf dem natürlichen Bewegungsablauf und sobald sich Wadenmuskulatur und Achillessehne angepasst haben, sind Verletzungen so gut wie ausgeschlossen.



Im Slow Jogger’s High



Am überzeugendsten ist aber vielleicht ein ganz anderer Effekt: Slow Jogging wirkt dämpfend auf das Nervensystem, es beruhigt und stärkt die innere Balance, wie eine Anti-Stress-Pille. Grund dafür ist das körpereigene Cannabinoidsystem, das im Vergleich unterschiedlicher Laufintensitäten besonders stark durch Slow Jogging aktiviert wird, wie man experimentell anhand des Endocannabinoids Anandamid beweisen konnte. Diese Wirkung könnte für viele Menschen interessant sein, denen es gar nicht so sehr um ihre Fitness geht, sondern viel mehr um Entspannung und gute Gefühle, auf ganz legale Weise, völlig drogenfrei.



Auf der Fitnessmesse FIBO, die vom 12. bis 15. April in Köln stattfindet, stellt der Deutsche Wellness Verband, Kooperationspartner der japanischen Slow Jogging Organisation, die neue Wellnessbewegung erstmals in Aktion vor. Eine Woche später kommt Professor Tanaka dann für drei Tage nach Freiburg, um dort die erste Schulung für Slow Jogging Trainer durchzuführen.

