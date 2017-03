Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. mit "Aufrechten Paragrafen" ausgezeichnet

Am 2. März 2017 überreichte Stefan Gillich, stellvertretender Vorsitzender des Evangelischen Bundesfachverbands Existenzsicherung und Teilhabe e.V. (EBET) den „Aufrechten Paragrafen“ an Michael Löher, Vorstand des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V.„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung“, sagt Michael Löher. „Sie unterstreicht unser Anliegen Menschen in besonderen Notsituationen eine zügige, aber auch nachhaltig wirksame Unterstützung zur Sicherung der Existenz und zur sozialen Teilhabe zu geben.“ Mit den Empfehlungen erhalten Fachkräfte, die bei Sozialhilfeträgern und beauftragten Stellen für die Leistungsgewährung der Hilfe verantwortlich sind, Hilfestellung, um den Bedarf im Einzelfall rechtskonform zu ermitteln und die geeigneten und notwendigen Maßnahmen zur Deckung des Hilfebedarfs auszuwählen.„Dass der Deutsche Verein die Notwendigkeit erkannt hat, diese Empfehlung zu erarbeiten, bestätigt unsere Wahrnehmung, dass die Umsetzung bestehenden Rechts an etlichen Stellen noch wirksame Unterstützung braucht“ erklärt der EBET-Vorsitzende Jens Rannenberg. Der stellvertretende Vorsitzende Stefan Gillich ergänzt: „Der Deutsche Verein leistet mit seiner durch den Preis gewürdigten Empfehlung einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Hilfe nach §§ 67 ff SGB XII und der Realisierung dieser Hilfe. EBET unterstützt durch die Verleihung des Positivpreises Aufrechter Paragraf Bemühungen zur rechtskonformen Umsetzung der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten“.Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. ist der erste Preisträger des Positivpreises „Aufrechter Paragraf“. Seit 2004 hat die Evangelische Obdachlosenhilfe in Deutschland e.V., jetzt Evangelischer Bundesfachverband Existenzsicherung und Teilhabe e.V. (EBET) Wohnungsnotfall- und Straffälligenhilfe alle zwei Jahre den Verbogenen Paragrafen an öffentliche Stellen verliehen, um auf systematisch gravierende Missstände und rechtswidrigen Verwaltungsvollzug hinzuweisen.Die Empfehlungen sind unter https://www.deutscher-verein.de/de/empfehlungen-stellungnahmen-2015-leistungsberechtigte-in-besonderen-sozialen-schwierigkeiten-bedarfsdeckend-unterstuetzen-empfehlungen-des-deutschen-vereins-zur-anwendung-der-hilfe-nach-67-ff-sgb-xii-1859,728,1000.html abrufbar.