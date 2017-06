Der Deutsche Verband für Physiotherapie verstärkt seine Präsenz in Berlin

Der Deutsche Bundestag hat in der ablaufenden Wahlperiode mit dem Heil- und Hilfsmittelversorgungsstärkungsgesetz (HHVG) richtungsweisende Beschlüsse für den Heilmittelbereich gefasst. Für die nächste Wahlperiode hat der Bundesminister für Gesundheit Hermann Gröhe bereits eine umfassende Novellierung der therapeutischen Berufsausbildungsgesetze angekündigt. Thema in diesem Zusammenhang ist insbesondere die Akademisierung entsprechend dem europäischen Vorbild.



"Gerade die letzten vier Jahre haben gezeigt, wie wichtig unsere Verankerung im politischen Geschehen in Berlin ist!", erklärt hierzu Andrea Rädlein, Vorsitzende des Deutschen Verbandes für Physiotherapie (ZVK), "Ich freue mich deshalb, dass Rechtsanwalt Heinz Christian Esser, unser bisheriger Bundesgeschäftsführer, nun die von uns neu eingerichtete Funktion des Berlin-Beauftragten übernommen hat, in der er dem Vorstand unmittelbar berichtet."



Esser war vom 1. Juni 1984 bis 31. Mai 2017 Bundesgeschäftsführer des Deutschen Verbandes für Physiotherapie (ZVK). Er bleibt Geschäftsführer des Spitzenverbandes der Heilmittelverbände (SHV) e.V., des Dachverbandes der Heilmittelbranche.



Deutscher Verband für Physiotherapie (ZVK) e. V.

Der Deutsche Verband für Physiotherapie (ZVK) e.V. bildet seit 1949 die Dachorganisation für rund 28.000 Mitglieder in 12 Landesverbänden in ganz Deutschland. Der Verband vertritt die berufspolitischen und fachlichen Interessen der freiberuflichen und angestellten Physiotherapeuten, der Schüler und Studierenden auf Bundesebene. Er ist der einzige deutsche Berufsverband für Physiotherapeuten, der in der internationalen Fachorganisation WCPT Sitz und Stimme hat.

