Deutschland im Spielefieber

Spielen ist populär wie nie zuvor - Im dritten Jahr nacheinander wächst der Umsatz mit Spielen deutlich. Vor allem Familien– und Erwachsenenspiele legen deutlich zu und sorgen für ein Branchenwachstum von rund 8%. Auch Kinderspiele wachsen um mehr als 5%, Vorschulprodukte um mehr als 9%. (Quelle: NPD Eurotoys)



Aus einem Trend wird immer mehr eine nachhaltige Entwicklung. In Deutschland wird immer mehr und immer öfter gespielt, aber auch in anderen Ländern. Nach zwei Jahren mit mehr als 10% Wachstum wird auch 2017 wieder ein Rekordjahr für den Absatz von Spielen werden.



Familien und Erwachsene treffen sich immer häufiger zu Spielerunden und genießen gemeinsam Spaß, gute Unterhaltung und ein fröhliches Miteinander. Gerade das kommunikative Element beim Spielen mit Freunden kann durch Apps und Computerspiele nicht erreicht werden.



In den ersten neun Monaten des Jahres wuchs der Umsatz der wichtigsten Warengruppe - Familienspiele - um 10%. Aber auch Kartenspiele legten zu und wuchsen um 4,5%. Besonders beliebt waren Strategiespiele mit mehr als 19 % Steigerung. Spieleabende unter Jugendlichen und Studenten fördern diese Entwicklung und bringen diese Zielgruppe wieder stärker mit dem Spiel in Kontakt. Partyspiele und spannende Thriller-Spiele sind in diesem Alter genauso beliebt wie Brainteaser und taktische Spiele.



Hermann Hutter (Hutter Trade/HUCH!), Vorsitzender des Branchenverbandes „Spieleverlage e.V.“, erwartet ein sehr gutes Weihnachtsgeschäft, in dem traditionell der Hauptumsatz des Jahres erzielt wird: „Wir sehen optimistisch den nächsten Wochen entgegen. Spiele sind sehr begehrt und werden gern als Weihnachtsgeschenk gekauft. Gerade die hochwertigen und gut ausgestatteten Spiele stehen auf vielen Wunschlisten. Innerhalb des Spielwarenmarktes sind Spiele wieder mit die wichtigste Warengruppe geworden“, erklärt Hutter.



Alle Rekorde bricht auch die vom 26. bis 29. Oktober 2017 stattfindende Messe SPIEL in Essen, die die Begeisterung für das Thema Spiele anschaulich demonstriert. Rund 1100 Aussteller aus der ganzen Welt zeigen die breite Vielfalt von Spielen. Erwartet werden mehr als 175.000 Besucher. Außerdem werden in vielen Städten in den nächsten Monaten Spielefeste und -Veranstaltungen organisiert, die Gelegenheit bieten, neue Spiele zu testen.



Der Spieleverlage e.V. ist der Verbund der wichtigsten Spieleverlage im deutschsprachigen Raum und:





kommuniziert Absatzentwicklungen und Trends im Spielebereich

fördert Spielen an Schulen umfassend

initiiert und fördert die Erschließung neuer Zielgruppen für die Sache des Spiels

fördert ideell das Netzwerk von großen und kleinen Publikumsveranstaltungen zum Thema Spiel

unterstützt Spiele-Events und Publikumsmessen mit kostenlosen Exemplaren für die Ausleihe von Spielen

setzt sich ein für die Anerkennung des Spiels als gesellschaftlich und sozialpädagogisch relevantes Kulturgut

unterstreicht in ihrer Medienarbeit die Bedeutung des spielerischen Lernens bei Kindern

dient ihren Mitgliedern als Forum für die Erörterung allgemein interessierender unternehmenspolitischer Problemstellungen



