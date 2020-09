Anlässlich des Welttourismustages am 27.09.2020 weist der Deutsche Tourismusverband auf die schwierige Lage im Deutschlandtourismus hin. Norbert Kunz, Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbandes:



"3 Millionen Arbeitsplätze bietet der Tourismus in Deutschland und ist damit eine systemrelevante Branche. Nach zehn Rekordjahren in Folge treffen die Folgen der Corona-Krise den Deutschlandtourismus schwer. Daher schauen die Akteure der Branche mit Sorge auf die steigenden Infektionszahlen. Allein für das erste Halbjahr hatten die deutschen Gastgeber 105 Millionen Übernachtungen weniger als im Vorjahr zu verzeichnen. Wirkliche Erholung ist bis jetzt nicht eingetreten. Die vielfach zufriedenstellende Auslastung in den Sommerferienmonaten Juli und August waren nur ein kleiner Lichtblick für den Deutschlandtourismus. Für manche Akteure wie die Veranstalter von Events, der Geschäftsreise- und Messetourismus oder das Segment der Städtereisen ist das Geschäft immer noch nicht wieder richtig angelaufen. Die Krise ist aus Sicht des Deutschlandtourismus noch lange nicht überstanden. Es hängt jetzt viel davon ab, dass die von der Bundesregierung angekündigten verbesserten Überbrückungshilfen für die Betriebe im Tourismus auch passen und ankommen."

