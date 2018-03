Wiederaufnahme der Partnerschaft zwischen HNV und DSV

Der Heinz Nixdorf Verein zur Förderung des Segelsports (HNV) und der Deutsche Segler-Verband (DSV) nehmen ihre Partnerschaft für den olympischen Segelsport wieder auf.

Im Mittelpunkt der Vereinbarung für 2018 steht die Unterstützung der Perspektiv- und Nachwuchskader durch den HNV. So erhalten alle 22 Seglerinnen und Segler des DSV-Perspektivkaderteams über ihre gemeinnützigen Heimatvereine finanzielle Zuwendungen. Der HNV unterstützt die Trainings- und Motivationsveranstaltungen für die Nachwuchskader sowohl inhaltlich als auch materiell. Darüber hinaus stellt er dem DSV zwei zusätzliche Großraum-Fahrzeuge zur Verfügung, um die Mobilität der Nationalmannschaften und der Trainingsgruppen am Bundesstützpunkt in Kiel zu verbessern.

Die Wiederaufnahme der Partnerschaft und die konkreten Maßnahmen wurden am 25.02.2018 auf der HNV-Mitgliederversammlung unter Führung der Vorsitzenden Petra Niemann-Peter beschlossen. „Der HNV ist seit vielen Jahren ein bekannter Förderer des olympischen Nachwuchses. Wir freuen uns, dass er bei uns wieder an Bord ist“, sagt Torsten Haverland, DSV-Vizepräsident Leistungs- und Wettsegeln.



Über den Heinz Nixdorf Verein

Der Heinz Nixdorf Verein zur Förderung des Segelsports e.V. wurde 1992 gegründet und geht auf den gleichnamigen Paderborner Computerpionier zurück, dessen unternehmerisches Lebenswerk in nur knapp 30 Jahren von 1952 bis zu seinem viel zu frühen Tod im März 1986 in einem der bedeutendsten Computerunternehmen Europas mit fast 30.000 Mitarbeitern mündete.

Im ehemaligen Hauptsitz der Nixdorf Computer AG in Paderborn befindet sich heute das größte Computermuseum der Welt, das Heinz Nixdorf MuseumsForum (www.hnf.de). Gleich nebenan das Heinz Nixdorf Institut als fester Bestandteil der Paderborner Universität (www.hni.uni-paderborn.de). Unweit davon befindet sich die noch von Heinz Nixdorf initiierte einzigartige Sportstätte, der Ahorn Sportpark (www.ahorn-sportpark.de) mit einer jährlichen Sportler-Nutzerzahl von mehr als 500.000 Menschen.

Das beeindruckende Spektrum der Förderprojekte der Heinz Nixdorf Stiftung sowie der Stiftung Westfalen und viele weitere Informationen über den Menschen, den Unternehmer, Visionär und Förderer sind nachzulesen unter www.heinz-nixdorf-stiftung.de.

Deutscher Segler-Verband

Der 1888 gegründete Deutsche Segler-Verband (DSV) ist der Dachverband der deutschen Segel-, Wind- und Kitesurf-Vereine, der Landesseglerverbände und der Klassenvereinigungen. Mit über 1.300 Vereinen und mehr als 180.000 Vereins-mitgliedern gehört er zu den 20 größten Spitzensportverbänden Deutschlands. Der DSV hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Rahmenbedingungen für die Ausübung des Segelsports zu verbessern und seine Mitglieder in ihrer Arbeit zu unterstützen. Dazu zählen die umfassende Darstellung des Segelsports in der Öffentlichkeit, der Verbraucherschutz für Seglerinnen und Segler und die Vertretung ihrer Interessen gegenüber der Industrie, Politik und Verbänden im In- und Ausland.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren