7er-Frauen: Ziel ist der direkte Wiederaufstieg

Rugby Europe Women 7s Trophy: Deutschland im Kreis der Favoriten

Am Wochenende 8./9. Juni 2019 startet in Budapest (Ungarn) für die deutschen 7er- Rugbyfrauen die Mission „Wiederaufstieg“ in die Grand Prix Series, den höchsten europäischen Wettbewerb im olympischen Siebenerrugby. Am Ende muss das deutsche Team mindestens Zweiter der Gesamtwertung werden, um ins Oberhaus zurückzukehren. Zugleich würde man sich damit für das Olympia-Qualifikationsturnier am 13./14. Juli im russischen Kazan qualifizieren. Das zweite Turnier der Women 7s Trophy findet am 22./23. Juni in Portugal statt.



„Ich denke, wir gehen wirklich gut vorbereitet in dieses erste Turnier und können nahezu auf unsere beste Aufstellung setzen“, so Nationaltrainer Max Pietrek, der das Team gemeinsam mit Rafael Pyrasch und Svetlana Hess betreut. „Wir haben zwei gut besetzte Turniere gespielt, die uns wichtige Spielpraxis und viele Erkenntnisse gebracht haben und bei denen wir gut an unserem Spielsystem feilen konnten. Dazu werden wir ein paar Tage früher anreisen und können uns dann vor Ort noch den letzten Schliff holen. Außerdem muss man klar unterstreichen, dass die Stützpunkttrainings in Heidelberg und Hannover wirklich wertvolle Arbeit leisten. Das Ziel ist ganz klar der Wiederaufstieg in die GPS!“



Als vermeintlich stärkste Konkurrenten haben die Coaches Schweden, Tschechien und Mitabsteiger Portugal ausgemacht. Mit den Schwedinnen und den Tschechinnen konnte man sich in dieser Saison bereits auf Augenhöhe messen. „Ich denke, nach den gewonnenen Eindrücken können wir zuversichtlich in dieses Turnier gehen“, betont Pietrek.



Folgenden Kader t das Trainerteam für Budapest (HUN) nominiert:



SC Germania List: Gesine Adler, Katharina Epp

SC Neuenheim: Anja Czaika, Steffi Gruber, Amelie Harris, Laura Schwinn, Lea-Sophie Predikant

TSV Handschuhsheim: Annika Nowotny, Katalina Bechtel

Karlsruher SV: Katja Höger

Heidelberger RK: Johanna Hacker

RSV Köln: Lisa Naumann



Auf Abruf: Zoe Würmli (HRK), Elena Korn und Yona Rossol (SCG), Joline Kersten (FC St. Pauli), Vivian Bahlmann (RK 03 Berlin)

