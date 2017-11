Landwirtschaft und Gesellschaft im Wandel

Die Zeiten sind vorbei, in denen jeder Landwirt alleine und nur für sich arbeitet. Wir müssen uns darauf einstellen, dass sich die deutsche Land- und Agrarwirtschaft weiterhin rasant verändern. Der Strukturwandel setzt sich fort, die landwirtschaftlichen Betriebe werden weniger, dafür größer und vielfältiger. Erfolg durch Zusammenarbeit lautet das Zukunftsrezept. Das gilt besonders für die Vermarktung in unruhigen Zeiten mit großen Preisschwankungen“, erklärte Franz-Josef Holzenkamp, Präsident des Deutschen Raiffeisenverbandes (DRV), beim Verbandstag des Landwirtschaftlichen Kreisverbands Recklinghausen.



Die Herausforderungen werden weiter zunehmen, je nachdem welche Akzente die zukünftige Bundesregierung setzen wird. Sicher ist aber bereits heute, dass die Landwirtschaft die steigenden Erwartungen nur meistern kann, wenn ihr verlässliche und leistungsfähige Genossenschaften zur Seite stehen. „Das ist unser zwingender Auftrag, abgeleitet aus dem genossenschaftlichen Selbstverständnis und dem Prinzip der Mitgliederförderung. Deshalb überprüfen wir auch kontinuierlich unsere Strukturen auf ihre Praxistauglichkeit“, so Holzenkamp.



Es gilt, alle Möglichkeiten der Zusammenarbeit im genossenschaftlichen Verbund auszuschöpfen, um die Marktstellung der Genossenschaften und damit die ihrer Mitglieder zu stärken. Schlagkräftige Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen haben Priorität. So bleiben wir der strategische Partner des LEH“, betonte Holzenkamp.



„Besonders im Agrarhandel müssen wir uns darauf einstellen, dass die Digitalisierung bislang erfolgreiche Geschäftsmodelle in Frage stellt und neue Wettbewerber den Markt aufmischen. Wir werden die landwirtschaftlichen Betriebe eng an uns binden und ihre Bedürfnisse und Anforderungen an das Handelsgeschäft laufend überprüfen. Ziel ist es, die gesamte Prozesskette zwischen Genossenschaft und Landwirtschaft zu digitalisieren. So bieten wir den Landwirten Mehrwert “, führte der DRV-Präsident aus.



Holzenkamp geht davon aus, dass sich die deutsche Land- und Agrarwirtschaft trotz aller Hindernisse erfolgreich weiter entwickeln und den zukünftigen Herausforderungen erfolgreich begegnen wird. Dafür leisten Genossenschaften wichtige Beiträge. Damit dies gelingt, ist von den Mitgliedern großes Engagement erforderlich. „Denn jede Genossenschaft ist nur so gut, wie das Engagement ihrer Mitglieder“, so Holzenkamp.



Dabei ist der enge Schulterschluss von Berufsstand und Genossenschaften – DBV und DRV – unerlässlich, um praxisgerechte Rahmenbedingungen in der Berliner und Brüsseler Politik anzuschieben. „Das Grundprinzip unseres Namensgebers Friedrich Wilhelm Raiffeisen – Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das vermögen Viele – wird auch im Jubiläumsjahr 2018 dazu beitragen, gemeinsam die zukünftigen Herausforderungen erfolgreich zu stemmen“, erklärte der DRV-Präsident beim Verbandstag des Landwirtschaftlichen Kreisverbands Recklinghausen.

Deutscher Raiffeisenverband e.V.

Der DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlich orientierten Unternehmen der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der Wertschöpfungskette Lebensmittel erzielen die 2.186 DRV-Mitgliedsunternehmen im Handel und in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen mit rund 82.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 60,1 Mrd. Euro. Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damit Eigentümer der Genossenschaften.





