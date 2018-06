Öffentliche Förderung des Deutschen Musikinformationszentrums angehoben

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat die Erhöhung der Förderung für die Projekte des Deutschen Musikrates, insbesondere das Deutsche Musikinformationszentrum, in Höhe von 200.000 Euro beschlossen.



Hierzu Prof. Martin Maria Krüger, Präsident des Deutschen Musikrates: „Das Deutsche Musikinformationszentrum liefert wertvolle Daten und Fakten über das Musikleben in Deutschland. Es ist nicht nur ein Informationsportal, das Orientierung in der dichten und vielfältigen Musiklandschaft bietet und die Entwicklung unserer Musikkultur dokumentierend begleitet, sondern auch eine Fundgrube für gesellschaftspolitische Themen. Die Erhöhung leistet einen wesentlichen Beitrag dazu, dass für unsere Gesellschaft wichtige Themen wie mit dem Portal „Musik und Integration“ entstehen bzw. ausgebaut werden können. Der Deutsche Musikrat dankt den Mitgliedern des Haushaltsausschusses wie der Staatsministerin für Kultur und Medien, Prof. Monika Grütters.“



Das Deutsche Musikinformationszentrum ist die zentrale Informationseinrichtung zum Thema Musik und Musikleben in Deutschland. Es dokumentiert Trends und Entwicklungen, erfasst aktuelle Daten und Fakten und stellt Hintergrundinformationen zu zentralen Feldern der Musikkultur bereit. Weitere Informationen finden Sie unter www.musikrat.de/miz.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren