Die Kanu-Europameisterschaften 2021 kommen nach Duisburg

Die Europameisterschaften 2021 im Kanu-Rennsport und Parakanu werden auf der Wedau-Bahn in Duisburg ausgetragen. Im Rahmen seiner Sitzung in Madrid vergab der Vorstand der Europäischen Kanu-Föderation (ECA) die Wettkämpfe einstimmig an den Deutschen Kanu-Verband, der sich mit Duisburg als Austragungsort beworben hatte. Deutschland setzte sich bei der Abstimmung gegen Russland durch, das mit der Bahn in Moskau an den Start gegangen war. In die EM ist auch der Kampf der Parakanuten um Titel und Medaillen integriert.



Thomas Konietzko, Präsident des Deutschen Kanu-Verbandes und Vizepräsident des Welt-Kanuverbandes ICF, freute sich über das klare Votum für Duisburg. „Die Wedau-Bahn war Austragungsort von fünf Weltmeisterschaften und ist regelmäßig einer der Weltcup-Standorte. Mit der Europameisterschaft ist es uns gelungen, erneut eine hochrangige Regatta an einen der weltbesten Standorte zu holen. Wir sind stolz, dass wir mit unserer Bewerbung den Vorstand einmal mehr überzeugen konnten.“



Jürgen Joachim, Präsident des ausrichtenden Kanu-Regatta-Vereins Duisburg, sagte zu der Entscheidung: „Thomas Konietzko hatte mich bereits vom Flughafen in Madrid aus informiert. Das war mal ein Anruf, der so richtig Spaß gemacht hat. Für die Sportstadt Duisburg ist es wichtig, sich immer wieder mit hochrangigen internationalen Veranstaltungen in Position zu bringen. Die EM gehört ohne Frage dazu. Deshalb haben wir uns um die Titelkämpfe beworben.“ Für Duisburg als Austragungsort spreche das eingespielte Organisationsteam, die besonders fairen Bedingungen der Bahn und die sehr guten Voraussetzungen für die Wettkämpfe der Parakanuten.



Duisburg war zuletzt 1959 und 1967 Austragungsort einer Kanu-Europameisterschaft. Zudem hatte Deutschland 2009 und 2014 mit Brandenburg an der Havel als Gastgeber die Kanu-Elite vom Kontinent zu Gast.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren