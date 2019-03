Pressemitteilung BoxID: 744723 (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband Niedersachsen)

Niedersachsen kürt Landesmeister im Gastgewerbe

Gold für Hannover, Zeven, Göttingen und Osnabrück

Nach zwei spannenden Wettkampftagen in Oldenburg stehen die Landesmeister im niedersächsischen Gastgewerbe fest: Bei den Köchen holte Til Eppler (21 Jahre) vom Gasthaus Müller in Barsinghausen die Goldmedaille. Zugleich ist er punktbester Teilnehmer der Jugendmeisterschaften. Steffi Runge (22 Jahre) vom Restaurant Rauchfang Oldenhöfen in Scheeßel gewann die Medaille bei den Restaurantfachleuten. Den ersten Platz bei den Hotelfachleuten errang Leonie Kerl (19 Jahre) vom Romantik Hotel Gebhards in Göttingen und der erste Preis für die Fachleute in der Systemgastronomie ging an Linda Berghaeuser (25 Jahre) vom Restaurant Vapiano in Osnabrück. Den Teampokal sicherte sich wie im vergangenen Jahr das Team der BBS Ritterplan in Göttingen.



Unter den stets wachsamen Augen der fachkundigen Jury kämpften die 47 besten Auszubildenden aus Niedersachsen am 20. und 21. März 2019 in Oldenburg um den begehrten Titel des Landesmeisters. Auch durch Kamerateams und andere Pressevertreter durften sie sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Je nach Ausbildungsberuf musste der Top-Nachwuchs sein Können in Theorie und Praxis in diesem Jahr unter dem Motto „#Gin – Culinary Gin-Tasting-Weekend“ demonstrieren: Kochen, garnieren, flambieren, tranchieren, Tische eindecken, Speisekarten gestalten, Cocktails mixen, Blumengestecke arrangieren, Hotelzimmer abnehmen, Reservierungen bestätigen und vieles mehr. Höhepunkt war wie immer das Prüfungsessen. Jeder Koch musste aus einem vorgegebenen Warenkorb ein Menü für sechs Personen zubereiten. Dieses wurde anschließend von den Hotel- und Restaurantfachleuten professionell serviert.



Vor rund 200 Gästen aus Hotellerie, Gastronomie, Wirtschaft und Politik würdigte Niedersachsens DEHOGA-Präsident Detlef Schröder die Leistungen der Wettkampfteilnehmer und hob die besondere Bedeutung der Jugendmeisterschaften hervor: „Die Niedersächsischen Jugendmeisterschaften stellen einen wichtigen Höhepunkt in der regionalen Nachwuchsförderung der angehenden Fachkräfte dar. Das Gastgewerbe ist für mich persönlich die schönste Branche der Welt. Sie bietet vielfältige Aufgabenbereiche und Karrieremöglichkeiten. Die Meisterschaften sind ein wertvoller Rahmen, unsere Branche der Öffentlichkeit vorzustellen und für eine Ausbildung im Gastgewerbe zu werben.“ An alle Teilnehmer richtete er ein großes Lob: „Sie haben auf extrem hohem Niveau Ihre Fachkunde und Kreativität unter Beweis gestellt und vertreten unsere Branche nach außen. Sie sind alle Sieger!“.



Die Goldmedaillengewinner werden Niedersachsen im Herbst 2019 als Team bei den Deutschen Jugendmeisterschaften im Gastgewerbe vertreten und dort ihr hervorragendes Können erneut unter Beweis stellen.



Die Meisterschaften wurden in diesem Jahr wieder in den Berufsbildenden Schulen 3 der Stadt Oldenburg, in der GSG Oldenburg sowie im City Club Hotel durchgeführt. Präsident Schröder dankte der Schulleiterin der BBS 3, Tatjana Meyer zum Felde, sowie Hoteldirektor Holger Kruse vom City Club Hotel (gleichzeitig Vorsitzender des DEHOGA Stadtverbandes Oldenburg) und ihren Teams für ihren Einsatz und die hervorragende Organisation und Durchführung der Veranstaltung. Ein großer Dank gilt auch den begleitenden Lehrkräften, den Juroren, den Ausbildungsbetrieben und den Sponsoren, die alle zusammen die Jugendmeisterschaften in dieser Form möglich gemacht haben.



Die Gewinner auf einen Blick:



Koch/Köchin:





Til Eppler, Gasthaus Müller, Barsinghausen

Rebecca Mühldorfer, Volkswagen AG, Wolfsburg

Lyndall Jade Diedrich, Apex Trinken und Essen, Göttingen





Restaurantfachmann/-frau:





Steffi Runge, Restaurant Rauchfang Oldenhöfen, Scheeßel

Marlies Dehmel, GOP Gastronomie, Hannover

Alke Carstens, Ringhotel Celler Tor, Celle-Groß Hehlen





Hotelfachmann/-frau:





Leonie Kerl, Romantik Hotel Gebhards, Göttingen

Nele Bröhenhorst, Maritim Airport Hotel, Hannover

Inken Postels, Parkhotel Stader Hof, Stade





Fachmann-/frau für Systemgastronomie





Linda Berghaeuser, Restaurant Vapiano, Osnabrück

Calvin Kurzweg, Restaurant McDonalds, Oldenburg

Pia Natascha Brachter, IKEA Deutschland, Hannover





Teamwertung:





Mannschaft der BBS Ritterplan, Göttingen

Mannschaft der BBS 2 der Region Hannover, Hannover

Mannschaft der Kivinan-BBS Zeven, Zeven





Siegermenü:



Dreierlei von der Makrele

Süß-sauer eingelegte Makrele

Bohnen-Specksalat

Geräucherte Makrele

Gurkensalat, Radieschen

Makrelenkrokette, Linsensalat



„Surf and turf“

Sous-vide gegartes Schweinefilet

Gebratene Garnele

Hummersauce

Paprika-Olivengemüse

Kartoffel-Safranpüree



Variation von der Schokolade

Schokoladenkuchen mit flüssigem Kern

Schokoladenmousse

Weißes Schokoladeneis

