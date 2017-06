Entscheiden - und dann tun, was man will

Der festliche Saal des Maritim Airport Hotel Hannover lockte mehr als 700 ehemalige Auszubildende und Gäste an, darunter zahlreiche Ausbilder, Betriebsinhaber und Eltern der Azubis. Zum Auftakt spielte die Band Jeremy Bro, die auch im Laufe des Programms zu hören und zu sehen war.



DEHOGA Vorsitzender Jörg Lange wandte sich als Erster an die frischgebackenen Fachkräfte. Er gratulierte ihnen ganz herzlich und dankte allen, die sich für eine gute Ausbildung im Gastgewerbe engagieren. Berufsbildungsbeauftragte Nicole Rösler zeigt sich ebenfalls begeistert von den vielen tollen Ausbildungsbetrieben. Alljährlich zum Schuljahresbeginn besucht sie alle Berufsschulklassen und steht als Ansprechpartnerin für die Azubis zur Verfügung. Durch ihre Vermittlung hat sich schon manch ein Ausbildungsabbruch verhindern lassen.



Festredner der diesjährigen Sommerfreisprechung war Cord Kelle jun., der bereits mit 29 Jahren Direktor des Congress Hotel am Stadtpark in Hannover wurde. Nach seiner Ausbildung zum Hotelfachmann hat er durch intensive Arbeit – aber auch viel Verzicht - innerhalb kürzester Zeit den Aufstieg zum Hoteldirektor erreicht. Den jungen Leuten gab er mit auf den Weg: „Entscheiden Sie sich, was Sie wollen. Dann werden Sie zukünftig tun, was Sie wollen und nicht, was Sie müssen.“ Hilfreich sei es ebenfalls sich Vorbilder zu nehmen, sie können zu Förderern werden.



Schulleiter Ulf Jürgensen wünschte seinen ehemaligen Schülerinnen und Schülern – selbst aus dem Norden kommend – „immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. So sind sie beweglich und handlungsfähig und können selbst über ihre Zukunft entscheiden.“



Als beste Auszubildende konnte ausgezeichnet werden Marie Haase, Köchin aus dem Maritim Airport Hotel Hannover.



Sie hat ihre Ausbildung mit Bravour und der Gesamtnote 1 bestanden. Der DEHOGA gratuliert ganz herzlich und verlieh Frau Haase eine lobende Anerkennung sowie eine Genussbox der Niedersächsischen Genussbotschafter.



Besonderen Dank sprach 1. Vorsitzender Jörg Lange der ERGO Versicherung aus. Sie hat als Partner des DEHOGA auch die diesjährige Sommerfreisprechung wieder unterstützt

