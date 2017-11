Wahlen bei der DEHOGA-Fachabteilung

Helmut Heinz von der Airport Cater Service GmbH steht weiter an der Spitze der Fachabteilung Gemeinschaftsgastronomie im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA Bundesverband), dem Sprachrohr der Branche.



Bei den turnusmäßigen Neuwahlen am 23. Oktober 2017 gab es keine personellen Veränderungen. Die Mitgliederversammlung bestätigte ihren Vorstand in allen Ämtern. Hans-Jürgen Fiedler von der ZDF Casino GmbH bleibt Stellvertretender Vorsitzender der DEHOGA-Fachabteilung. Zum Schatzmeister beriefen die Mitglieder Andreas W. Ehrich von der ZF Gastronomie GmbH. Als Beisitzer wurden Markus Berdyszak von Panorama Catering und Andreas Vossmöller von der Hüls Service GmbH wiedergewählt. Auch den Kassenprüfern Werner Lenk von der DB Gastronomie GmbH und Anton Schmidt von der Evonik Catering Service GmbH sprachen die Gemeinschaftsgastronomen weiterhin ihr

Vertrauen aus.



Neben den Neuwahlen standen im Europa-Park im badischen Rust die Brennpunktthemen Mehrwertsteuer, Hygiene, Lebensmittelrecht, Allergenkennzeichnung und Fachkräftesicherung sowie die Erwartungen der Gastronomen vor dem Hintergrund der laufenden Sondierungsgespräche im Fokus des Branchentreffs. Die Mitglieder der Fachabteilung Gemeinschaftsgastronomie warnten vor immer mehr bürokratischen Vorgaben und neuen Reglementierungen und forderten

eine zukunftsorientierte Politik, die die Grundlage für Wachstum und Beschäftigung bildet.



Als Sprachrohr der Gemeinschaftsgastronomie vertritt die DEHOGA-Fachabteilung seit ihrer Gründung im März 1999 die ideellen, beruflichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Interessen der Branche. Mit heute 40 Mitglieds-unternehmen ist die Fachabteilung ein fester, wichtiger Bestandteil der wirtschaftlich so bedeutenden Welt der Top-Gemeinschaftsgastronomie.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren