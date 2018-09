Gastgewerbe freut sich auf Fußball-EM im eigenen Land

27.09.18

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA Bundesverband) begrüßt die Entscheidung des europäischen Fußball-Verbandes UEFA für Deutschland als Austragungsort der Europameisterschaft in sechs Jahren. „Wir freuen uns sehr, Gastgeber der Fußball-EM 2024 in Deutschland zu sein“, sagt DEHOGA-Präsident Guido Zöllick.



„Hoteliers und Gastronomen werden sich als herzliche und professionelle Gastgeber zeigen“, so Zöllick. Dass sie dafür bestens aufgestellt seien, hätten sie spätestens bei der FIFA WM 2006 bewiesen, als die Welt zu Gast bei Freunden war. „Das Sommermärchen 2006 ist ein hervorragendes Beispiel für die positiven Imageeffekte und die nachhaltigen Wachstumsimpulse für den Tourismusstandort Deutschland“, so Zöllick „Die UEFA EURO 2024 ist für unser Land eine großartige Gelegenheit, sich einem internationalen Publikum erneut weltoffen und gastfreundlich zu zeigen.“

