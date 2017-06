Bayerische Jugendmeisterschaften 2017 in den gastgewerblichen Berufen Hotelkaufleute und Fachleute für Systemgastronomie DEHOGA Bayern-Ausbildungsbotschafter Cora Bethke-Frank und Sebastian Reisigl ehren Sieger des Wettbewerbs im Hotel Oberstdorf in Oberstdorf

Einen ganzen Tag waren Bayerns beste Hotelkaufleute und Fachleute für Systemgastronomen im Oberstdorfer Hotel Oberstdorf gegeneinander angetreten, um bei den bayerischen Jugendmeisterschaften den Titel des Bayerischen Meisters zu erringen. Offizieller Veranstalter der Meisterschaften war der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern. Die Schirmherrschaft übernahmen die DEHOGA Bayern-Ausbildungsbotschafter Cora Bethke-Frank vom Oberstdorfer Parkhotel Frank sowie Sebastian Reisigl vom Hotel Oberstdorf, die auch die Urkunden und Preise überreichten. Cora Bethke-Frank betonte: „Ich bin sehr stolz auf die herausragenden Leistungen, die alle 14 Teilnehmer, die aus allen Regionen Bayerns kamen, bei dieser Meisterschaft erbracht haben.“ Und auch Reisigl war voll des Lobes für die Jugendlichen: „Gerne stelle ich mein Haus für diese Meisterschaften frei zur Verfügung. Denn Ich bin begeistert, mit welcher Leidenschaft und Konzentration die Auszubildenden all ihre Aufgaben bewältigt haben. “



Platzierung der Teilnehmer Systemgastronomie:





Platz: Marvin Woidt, Aposto Bamberg, Berufsschule Rothenburg o. d. Tauber

Platz: Dominik Kraus, Call a Pizza, Berufsschule Regensburg

Platz: Sebastian Klügl, Kullmans Diner Lexington Entertainment GmbH – Sams Kullmans Diner, Berufsschule Regensburg

Sebastian Waidhas, Segmüller Friedberg, Berufsschule Bad Wörishofen

Nick Josef Reitenberger, Mc Donalds Königsbrunn, Berufsschule Bad Wörishofen

Laura-Velia Leonardi, Marktrestaurant im Audi Forum Ingolstadt, Berufsschule Ingolstadt

Lena Limmer, BMW AG, Berufsschule Landshut

Debora Nalewajka, Weko Rosenheim, Berufsschule Rosenheim





Platzierungen der Teilnehmer Hotelkaufleute:





Platz: Mario Arnold, Schwäbische Bildungszentrum, Berufsschule Bad Wörishofen

Platz: Veronika Flohe, Hotel Bayerischer Hof, Berufsschule München

Platz: Amadeus Schmid, Hotel Bayerischer Hof, Berufsschule München

Benedikt Geiger, Sport- und Kurhotel Sonnenalp, Berufsschule Bad Wörishofen

Lissy Berger, Hezelhof Hotel, Berufsschule Bad Wörishofen

Jana Zwickel, Hotel Torbräu, Berufsschule München





Unter dem Juryvorsitz von Sebastian Reisigl hatten die Hotelkaufleute neben einer theoretischen Prüfung, einen gastronomischen Flyer zur Präsentation des eigenen Unternehmens zu erstellen. Zudem arbeiteten die Hotelkaufleute einen Vortrag zu einem Marketing-Thema aus dem Bereich Hotel aus, den sie am Ende mit Hilfe einer Power Point Präsentation selbst präsentierten mussten.



Unter dem Juryvorsitz von Silvio Feig von LSG SkyChefs, München durften die Fachleute der Systemgastronomie neben einer theoretischen Prüfung einen Mundhappen für einen Empfang sowie einen „Salat to go“ erstellen. Ferner wurden Flyer und Plakate für eine Werbeaktion erarbeitet.



Als Abschluss begrüßten und bewirteten alle Teilnehmer in ihrer Company-Uniform als Gastgeber die Ehrengäste.



Weitere Aufgaben kamen aus den Bereichen:





Produktionsanleitungen erarbeiten und Standards erstellen. Zum Beispiel erarbeiten die Teilnehmer eine Checkliste zu den Hygienesäulen (Personal/-Umfeld/-Lebensmittel) und zeigen, dass sie diese Mitarbeiter vermitteln können.

Gästebetreuung (Ankunft bis Verabschiedung)

Produkte / Werbemittel / Werbeträger erstellen





Der bayerische Jugendmeister im Beruf Fachmann für Systemgastronomie wird beim Nationalen Azubi-Award Systemgastronomie 2017 vom 8. bis 10. Oktober auf der ANUGA in Mönchengladbach das Land Bayern vertreten.

