Pressemitteilung BoxID: 754277 (Deutscher Hausärzteverband e.V)

Dr. Klaus Reinhardt zum Präsidenten der Bundesärztekammer gewählt

Der 122. Deutsche Ärztetag hat den Hausarzt Dr. Klaus Reinhardt zum neuen Präsidenten der Bundesärztekammer (BÄK) gewählt. Hierzu erklärt der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt:



„Wir gratulieren Klaus Reinhardt sehr herzlich zu seiner Wahl zum Präsidenten der Bundesärztekammer und wünschen ihm alles Gute sowie viel Erfolg für die neuen Aufgaben.



Mit ihm steht nun ein Hausarzt an der Spitze der deutschen Ärzteschaft und ist damit „Chefarzt“ von rund 400.000 Ärztinnen und Ärzten in Deutschland. Wir begrüßen es sehr, dass nach vielen Jahren ein niedergelassener und noch dazu hausärztlicher Kollege gewählt wurde. Die integrative Rolle des Hausarztberufs spiegelt sich damit nun auch in einer zentralen Körperschaft der ärztlichen Selbstverwaltung wider.



Das ist eine gute Voraussetzung, um den Fokus in Zukunft noch stärker auch auf die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten und auf die Belange von Hausärztinnen und Hausärzten legen zu können. Denn Hausärzte stehen nun einmal im Zentrum der Versorgung – schön, dass sich das durch das Besetzen einer Schlüsselposition des Gesundheitswesens nun auch auf berufspolitischer Ebene zeigt.



Wir begrüßen es außerordentlich, dass das neue Präsidium der Bundesärztekammer mit Klaus Reinhardt sowie der klinischen Kollegin Heidrun Gitter und der Fachärztin Ellen Lundershausen als Vizepräsidentinnen zukünftig das breite Spektrum der Ärzteschaft abbildet.“

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (