Einspruch, Sächsische Staatsregierung!

16.03.19

In der ablaufenden Legislaturperiode ist es in Sachsen nicht gelungen, ein Gleichstellungsgesetz zu verabschieden. Unge-achtet der intensiven Bemühungen der zuständigen Ministe-rin und der begründeten Forderung der Wählerinnen und Wähler aus den Reihen des DGB erlaubte sich die regierende Koalition, ein Wahlversprechen nicht einzulösen. Wir Frauen aus den DGB-Gewerkschaften in Sachsen kritisieren das scharf und erklären:



Die neue Regierung muss im Sächsischen Landtag nach der Wahl 2019 unverzüglich ein Gleichstellungsgesetz auf den Weg bringen und zügig verabschieden. Ein solches Gesetz ist überfällig. Eine weitere Verzögerung werden wir nicht hin-nehmen.



Die Frauen der DGB-Gewerkschaften in Sachsen

