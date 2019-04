Pressemitteilung BoxID: 746535 (Deutscher Gewerkschaftsbund Bundesvorstand)

DGB Sachsen zum "Pakt für duale Ausbildung"

Gewerkschaften sind ebenso wie Arbeitgeber Akteure in der Wirtschaft

Die stellvertretende Vorsitzende des DGB-Bezirks Sachsen, Anne Neuendorf, nimmt zum neuen „Pakt für duale Ausbildung“ Stellung, den die Staatsregierung und Wirtschaftsvertreter am Dienstag in Dresden geschlossen haben.



„Auch wir sehen die Bedeutung der dualen Ausbildung als Kern der beruflichen Bildung in Deutschland und als wesentliche Grundlage für die Sicherung des künftigen Fachkräftebedarfs in Sachsen“, so Neuendorf und kritisiert zugleich: „Wirtschaft wird von der Staatsregierung in dem Pakt nur mit Arbeitgebern in Verbindung gebracht. Das verwundert uns, weil gerade das System der dualen Berufsausbildung von der gleichberechtigten Zusammenarbeit von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Schule gekennzeichnet ist. Ausbildungsordnungen werden im Konsens zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern erstellt.“



Anne Neuendorf weiter:



„Im Pakt für duale Ausbildung vermissen wir konkretere Aussagen zu wichtigen Fragen, die die Akteure der Berufsbildung im Freistaat seit Jahren diskutieren und fordern:



Erstens sollte die zentrale Berufsschulnetzplanung bereits Mitte 2018 vorgelegt werden, sie fehlt immer noch - trotz umfassender Vorarbeiten bzw. Datenerhebungen durch das Kultusministerium. In die Ausarbeitung muss der Landesausschuss für Berufsbildung einbezogen werden, wie im Schulgesetz vorgesehen.



Zweitens sind Berufsschulzentren (BSZ) im dualen System unverzichtbar. Um hier die Anschlussfähigkeit an die Ausbildungsbetriebe nicht zu verlieren, braucht es künftig erhebliche Anstrengungen bei der Gewinnung bzw. Ausbildung von Lehrkräften. Neben dem demografisch bedingten Ausscheiden von zwei Dritteln aller Lehrkräfte bis 2030 entsteht nach aktuellen Schätzungen durch höhere Schülerzahlen zusätzlicher Bedarf, besonders dramatisch im gewerblich-technischen Bereich.



Drittens muss die Ausstattung der BSZ mit den rasant voranschreitenden technologischen Prozessen in den Betrieben Schritt halten. Nicht wenige Betriebe klagen zunehmend darüber, dass die Berufsschulen der Entwicklung in den eigenen Betrieben nicht mehr standhalten. Wenn es um die Digitalisierung von Schulen geht, müssen gerade BSZ vorrangig betrachtet werden.



Am Ausgang der Legislaturperiode stellt der DGB fest: Die von der Staatsregierung angestrebten Standards bei Attraktivität und Qualität der dualen Ausbildung insgesamt sind in dem Pakt nur ungenügend untersetzt. Das kürzlich neu eingeführte Azubiticket gehört dazu, ist aber mit 49 Euro zu teuer und müsste überdies für ganz Sachsen gelten.



Bei den Kosten für auswärtige Unterbringung wurden die Sätze zwar von acht auf 16 Euro verdoppelt. Allerdings sind Jugendliche mit Abitur und Studienabbrecher davon ausgeschlossen. Das geht an den aktuellen Entwicklungen vorbei.



Laut DGB-Ausbildungsreport ist ein Drittel aller befragten Jugendlichen unzufrieden mit ihrer Ausbildung, weil sie Mängel bei der Qualität sehen, aber auch Arbeits- und Jugendarbeitsschutz oft nicht eingehalten werden. Ein Hauptgrund dafür ist der Mangel an qualifiziertem Ausbildungspersonal. Hier müssen viele Betriebe mehr investieren – vor allem in mehr Ausbilderinnen und Ausbilder und deren regelmäßige Weiterqualifizierung.



Wie attraktiv ein Beruf für Jugendliche ist, hängt stark von der Ausbildungsvergütung ab. Der DGB fordert daher eine Mindestausbildungsvergütung, besser noch tarifliche Vergütungen. Die Zeit, da Betriebe die Angemessenheitsgrenze von 20 Prozent zum tariflichen Entgelt ausnutzen, muss vorbei sein.



Außerdem brauchen Azubis gesicherte Beschäftigungsperspektiven, etwa eine unbefristete Übernahme sowie Entwicklungsmöglichkeiten nach der Ausbildung.



Schließlich spielt bezüglich der Attraktivität von dualer Berufsausbildung die Frage der Verdienstmöglichkeiten als Geselle/in oder Facharbeiter/in eine zu geringe Rolle. Verdienste auf Mindestlohnniveau und unter Tarif sind unattraktiv für die Bewerber. Sachsens Arbeitgeber müssen die Tarifbindung ihrer Firmen als Attraktivitäts-Faktor für Fachkräfte auf breiter Front wiederentdecken. Die aktuelle Tarifbindung für nur 40 Prozent der Beschäftigten ist ein Armutszeugnis für Sachsen.“

