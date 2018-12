Heldengalerie und Deutscher Fußball Botschafter e.V. inszenieren 11 Persönlichkeiten des Fußballs

14.12.18

„I hope we have a little bit lucky“, so Lothar Matthäus bei seiner damaligen Vorstellung bei den New York Metro Stars. Solche Fußballsprüche zeigen die sympathische, menschliche Seite der Stars, die nicht nur sie selbst, sondern auch eine Vielzahl an Fans zum Lächeln bringt. Dies war der Auslöser für gemeinsame Projekte des gemeinnützigen Vereins Deutscher Fußball Botschafter e.V. und der Heldengalerie, bei dem 11 Fußball-Persönlichkeiten und ausgewählte Sprüche karikativ dargestellt werden. Der französische Künstler Régis Chambion zeichnet auf qualitativ hochwertigen Leinwänden eine limitierte und handsignierte Edition von 22 Auflagen pro Bild. Mit dem Vorhaben werden zudem soziale Projekte im Fußballumfeld unterstützt.



Als ersten Heldengalerie-Protagonisten, stellen wir den Rekordnationalspieler Lothar Matthäus vor. Er gehörte in den neunziger Jahren zu den besten Spielern der Welt und ist nach wie vor einer der größten Persönlichkeiten der Fußballgeschichte. Heute unterstützt er mit seiner Fachkompetenz die Moderatoren von Sky und ist ein weltweit gefragter TV-Experte und Brand Ambassador.



• Mit Hilfe der Erlöse, werden über unseren Verein soziale Projekte direkt unterstützt. Ebenso wird ein Teil der Einnahmen an die Jugendabteilung von Lothar Matthäus‘ erstem Verein, den 1. FC Herzogenaurach gehen, den er vielseitig unterstützt.



• Vorbestellung sowie der Kauf der Bilder sind ab sofort möglich und können auf der Webseite der Heldengalerie erworben werden: www.heldengalerie.de/lothar-matthaeus



Das ideale Weihnachtsgeschenk für Fußballfans, die nach dem ganz besonderen Geschenk Ausschau halten. Jedes Bild hinterlässt nicht nur einen unvergesslichen Eindruck an jeder Wand und zaubert ein Lächeln in das Gesicht der Betrachter, sondern wird mit Zertifikat und Unterschrift von Lothar Matthäus geliefert. Also wie erwähnt – etwas ganz Besonderes!

