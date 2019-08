Pressemitteilung BoxID: 764829 (Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV))

Freitag, der 13. September ist Rauchmeldertag - neue Kampagne zum Verhalten im Brandfall startet mit Schülerwettbewerb

"Rauchmelder retten Leben" stellt Aufklärungskampagne "120 Sekunden, um zu überleben!" mit bundesweitem Schülerwettbewerb vor

Zum Rauchmeldertag am Freitag, den 13. September startet „Rauchmelder retten Leben“ die Kampagne „120 Sekunden, um zu überleben! Ziel ist, Jugendliche und Erwachsene über das richtige Verhalten im Brandfall aufzuklären. Dafür initiiert die Initiative mit dem Gemeinsamen Ausschuss Brandschutzaufklärung / Brandschutzerziehung von DFV und vfdb einen bundesweiten Schülerwettbewerb und lobt 5.000 Euro Preisgeld aus.



Schülerwettbewerb für 7-10. Klassen aller Schulgruppen

Der Wettbewerb zum Thema „120 Sekunden, um zu überleben!“ richtet sich an Schüler der 7-10. Klassen aller Schulgruppen und Bundesländer. Er soll helfen, das richtige Verhalten im Brandfall zu erlernen und kreativ weiter zu vermitteln. Auf der Webseite 120sek.de finden Lehrer, Schüler und Feuerwehren alle Informationen zum Wettbewerb, dem Preisgeld sowie Arbeitsmaterialien. Der Gewinner wird am 11.2.2020, dem Internationalen Notruftag, öffentlich bekanntgegeben. Die Schirmherrschaft des Schülerwettbewerbs hat der Verband öffentlicher Versicherer übernommen, vertreten durch Thomas Vorholt, Vorsitzender der Schadenkommission.



Nur 120 Sekunden, um zu überleben

„Die Kampagne trägt das Motto 120 Sekunden, um zu überleben!, weil einem in der Regel genau diese Zeit bleibt, sich in Sicherheit zu bringen, wenn es brennt und der Rauchmelder alarmiert. Die meisten Menschen wissen aber nicht, wie sie sich im Brandfall richtig verhalten und riskieren ihr Leben, weil sie beispielsweise ins verrauchte Treppenhaus laufen“, erklärt Frieder Kircher, Vorsitzender des Gemeinsamen Ausschusses Brandschutzaufklärung / Brandschutzerziehung von DFV und vfdb und ergänzt: „Das Installieren von Rauchmeldern und das richtige Verhalten im Brandfall sind daher lebenswichtig. Dieses Wissen möchten wir mit unserer neuen Kampagne vermitteln.“



Neue Infomaterialien zum Bestellen

Die Info-Flyer der Kampagne wurden unter dem Schwerpunkt „Verhalten im Brandfall“ grundlegend überarbeitet. Passend zum neuen Kampagnenmotiv gibt es auch A2-Plakate zum Bestellen und eine passende

Landingpage: rauchmelder-lebensretter.de/120sek



Bitte bei Bestellungen generell die Lieferzeit von bis zu 14 Tagen berücksichtigen! Bitte bestellen Sie die neuen Flyer und Plakate unter: www.rauchmelder-lebensretter.de/fachberater-feuerwehren/infomaterial



Über „Rauchmelder retten Leben“

Das Forum Brandrauchprävention e.V. betreibt die im Jahr 2000 gegründete Initiative „Rauchmelder retten Leben“. Das Ziel des Forums ist die Brandschutzprävention, insbesondere mit Rauchwarnmeldern. Mitglieder des Forums sind führende Dachverbände wie der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) und die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb) sowie Hersteller und Dienstleister. Am 12.06.2012 gründete das Forum Brandrauchprävention einen gemeinnützigen Verein. Geschäftsstelle des Forums ist die Agentur eobiont GmbH, die auch als Ansprechpartner zur Verfügung steht.





