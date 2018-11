DDV mit Special Award ausgezeichnet

09.11.18

Der Deutsche Derivate Verband (DDV) hat gestern Abend die Auszeichnung „Scope Zertifikate Special Award“ erhalten. In der Würdigung der Jury heißt es: „Mit der Veröffentlichung serviceorientierter Marktstatistiken sowie der Bereitstellung von Informationsmaterialen trägt der DDV maßgeblich zu mehr Transparenz der Branche bei. Darüber hinaus bündelt der DDV über seine Ausschüsse das Know-how der Branche und bildet auf diese Weise das Sprachrohr seiner Zunft zu den unterschiedlichen Anspruchsgruppen, wie Regulatoren, Anlegerschützern und Medien“. Die Geschäftsführer Lars Brandau und Dr. Henning Bergmann nahmen den Preis entgegen.



„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und die Bestätigung für unsere Verbandsarbeit. Der Preis zeigt, dass der DDV gemeinsam mit seinen Mitgliedern in der zurückliegenden Dekade viele wegweisende Initiativen auf den Weg gebracht hat. Diese dienen in erster Linie dazu, für mehr Verständlichkeit und Transparenz der Produkte zu sorgen. Zugleich ist die Auszeichnung auch Ansporn, unser Engagement für effektiven Anlegerschutz konsequent fortzuführen“, so Lars Brandau, Geschäftsführer des DDV.



Der Scope Zertifikate Special Award reiht sich ein in die Auszeichnungen der vergangenen Jahre. 2015 erhielt der Deutsche Derivate Verband den Goldenen Bullen. In den Jahren 2014 bis 2016 bekam der DDV den vom britischen Finanzportal „StructuredRetailProducts.com“ ausgelobten Preis als „Best Structured Products Association Europe“.

(lifePR) (