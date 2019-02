DDV gleich doppelt ausgezeichnet

07.02.19

Der Deutsche Derivate Verband (DDV) hat gestern Abend die Auszeichnungen „Best Structured Products & Derivatives Association Europe“ sowie „Best Educational Initiative“ erhalten. Diese Auszeichnungen vergibt StructuredRetailProducts.com, das Finanzportal der britischen Euromoney‐Gruppe, jährlich im Rahmen ihrer Konferenz in London. Für die Kategorie Verbandsarbeit waren insgesamt zehn Verbände aus ganz Europa nominiert. Als Sonderpreis wurde die Auszeichnung zur besten Ausbildungsinitiative verliehen.



Entscheidend für die Vergabe der Awards waren insbesondere die Ergebnisse einer Umfrage, die das Finanzportal europaweit bei mehr als 1.200 institutionellen Investoren und Unternehmen der Finanzbranche wie Banken, Börsen, Indexanbietern und Wirtschaftskanzleien durchgeführt hatte.



„Wir freuen uns sehr über diese doppelte Anerkennung unserer Verbandsarbeit. Die Preise zeigen, dass unser Engagement im Rahmen der regulatorischen Anforderungen sowie für die Etablierung einer nachhaltigen Wertpapierkultur im Bereich der strukturierten Wertpapiere auch auf europäischer Ebene große Zustimmung erfahren. Zugleich sind die Auszeichnungen auch Ansporn, unseren eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen“, so Lars Brandau, Geschäftsführer des DDV, der die Auszeichnungen in London entgegennahm.



Bereits in den Jahren 2014, 2015 und 2016 bekam der DDV den Preis als „Best Structured Products & Derivatives Association Europe“.



Weitere Informationen zur Preisverleihung sowie zur 16. European Structured Products Conference, die am 6./7. Februar in London stattfand, erhalten Interessierte unter www.structuredretailproducts.com.

