Beliebte Basiswerte von Zertifikaten

Die HeidelbergCement AG ist eines der weltweit größten Baustoffunternehmen. 60.424 Mitarbeiter an mehr als 3.000 Standorten in rund 60 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 15,16 Mrd. Euro. Es wurden über 103 Mio. Tonnen Zement und rund 42 Mio. Kubikmeter Beton abgesetzt. Die Aktien von HeidelbergCement sind im DAX vertreten und hatten ihr Allzeithoch am 9. Mai 2007 bei 110,63 Euro. Auf den tiefsten Stand fielen sie am 25. Juni 2003 mit 16,90 Euro. Den größten Tagesgewinn konnten die Papiere am 10. März 2009 mit einem Plus von 20,67 % erzielen, während der größte Verlust mit einem Minus von 21,93 % am 17. November 2008 eintrat. Derzeit können Privatanleger aus mehr als 9.000 strukturierten Produkten die für sie passende Anlage auswählen. Hierfür stehen je nach Risikoneigung, Renditewunsch und Markterwartung rund 4.600 Anlageprodukte und 4.400 Hebelprodukte zur Verfügung. Die Aktie der HeidelbergCement AG ist damit ein sehr beliebter Basiswert bei den Zertifikateanlegern in Deutschland.



Stand: 27. Oktober 2017; Quelle: Börse Frankfurt, Börse Stuttgart, EDG AG, OnVista, www.heidelbergcement.com Den Berechnungen liegen Tagesschlusskurse zu Grunde.





Deutscher Derivate Verband e.V.

Der Deutsche Derivate Verband (DDV) ist die Branchenvertretung der führenden Emittenten derivativer Wertpapiere in Deutschland, die mehr als 90 Prozent des deutschen Zertifikatemarkts repräsentieren: BayernLB, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, DekaBank, Deutsche Bank, DZ BANK, Goldman Sachs, Helaba, HSBC Trinkaus, HypoVereinsbank, LBBW, Société Générale, UBS und Vontobel. Außerdem unterstützen 16 Fördermitglieder, zu denen die Börsen in Stuttgart und Frankfurt, die Baader Bank, die Direktbanken comdirect bank, Consorsbank, flatex, ING-DiBa, maxblue und S Broker sowie Finanzportale und Dienstleister zählen, die Arbeit des Verbands.



www.derivateverband.de

