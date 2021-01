Der Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW), Ulrich Lilie, dankt Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer für die Unterstützung der Bundesregierung bei Corona-Tests in Heimen. „Durch diesen Einsatz können viele alte, kranke und behinderte Menschen in ihren Einrichtungen besucht werden“, sagt Lilie. Die unbürokratische Hilfe von 20.000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr zur Unterstützung des Heimpersonals sei großartig.



Für die kommenden Wochen werden darüber hinaus über die Bundesanstalt für Arbeit Freiwillige gesucht, die nach einer Schulung durch Hilfsorganisationen ebenfalls bei den Tests unterstützen können. „Ich wünsche mir, dass sich jetzt viele Menschen melden, die Zeit haben“, sagt Lilie. Er hoffe auch, dass sich in den Ausbildungsstätten der Wohlfahrtspflege viele Schülerinnen und Schüler sowie Studierende bereitfänden. Zudem äußerte er die Hoffnung, dass sich Arbeitsuchende und Menschen, die während des Lockdowns derzeit in Kurzarbeit sind, kurzfristig zur Hilfe für die Testungen meldeten. https://www.arbeitsagentur.de/corona-testhilfe



„Die Sicherstellung von flächendeckenden Tests rettet Menschenleben. Sie ist zugleich ein wichtiges Zeichen der Solidarität für die Bewohnerinnen und Bewohner unserer Einrichtungen und ebenso für die dort Tätigen, die seit Monaten mit größtem Engagement arbeiten“, sagt Lilie. „In den nächsten sicher noch sehr herausfordernden Wochen werden wir viele Menschen guten Willens brauchen”, sagt der Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege.

