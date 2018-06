Frank Mentrup ist neuer Präsident des Deutschen Bibliotheksverbandes

Auf seiner gestrigen Mitgliederversammlung hat der Deutsche Bibliotheksverband einstimmig einen neuen Präsidenten gewählt. Mit Dr. Frank Mentrup führt erneut ein erfahrener Kommunalpolitiker das Präsidium an.



Der 1964 in Mannheim geborene SPD-Politiker und Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe folgt auf Hans Joachim Grote (CDU), der im Herbst 2017 das Amt des Präsidenten wegen seiner Ernennung zum Innenminister von Schleswig Holstein aufgab. Als langjähriger dbv-Landesverbandschef in Baden-Württemberg ist Mentrup mit den aktuellen Fragen der Bibliothekspolitik bestens vertraut.



„Wir freuen uns sehr, dass Dr. Frank Mentrup bereit war, für das Amt des Präsidenten zu kandidieren. Als ehemaliger bildungspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg, im ersten Kabinett Kretschmann von 2011 bis 2013 Staatssekretär im Kultusministerium und dann als Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe kann und wird Frank Mentrup die Interessen der Bibliotheken mit Verve und Engagement vertreten.“ So Barbara Lison, Bundesvorsitzende des Deutschen Bibliotheksverbandes.

Deutscher Bibliotheksverband (DBV) e.V.

Im Deutschen Bibliotheksverband e.V. (dbv) sind ca. 2.100 Bibliotheken aller Sparten und Größenklassen Deutschlands zusammengeschlossen. Der gemeinnützige Verein dient seit mehr als 65 Jahren der Förderung des Bibliothekswesens und der Kooperation aller Bibliotheken. Sein Anliegen ist es, die Wirkung der Bibliotheken in Kultur und Bildung sichtbar zu machen und ihre Rolle in der Gesellschaft zu stärken. Zu den Aufgaben des dbv gehören auch die Förderung des Buches und des Lesens als unentbehrliche Grundlage für Wissenschaft und Information sowie die Förderung des Einsatzes zeitgemäßer Informationstechnologien.

