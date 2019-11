Pressemitteilung BoxID: 776045 (Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.)

Mitglieder wählten neuen Bundesvorstand

Steffen Schöppe verabschiedet sich nach 15 Jahren Amtszeit

Auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Amateur-Radio-Club (DARC) e.V. haben sich die Stimmberechtigten aus insgesamt 24 Distrikten für einen neuen Bundesvorstand entschieden: Christian Entsfellner wurde zum Vorsitzenden gewählt. Er wird in den kommenden zwei Jahren von Ronny Jerke, Werner Bauer und Ernst Steinhauser unterstützt. Der langjährige Vorsitzende Steffen Schöppe stellte sich nicht mehr zur Wahl.



Die Versammlung dankte Schöppe für seinen langjährigen Einsatz im Club mit Standing Ovations und der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft. „Ihr habt mich in den letzten 15 Jahren vermutlich selten so sprachlos erlebt. Ich danke Euch für diese Ehre. Ich habe Euch schon ‚angedroht‘, weiter dabei zu bleiben. Ich will meine Arbeit im DARC nicht beenden und werde mich weiterhin ehrenamtlich einsetzen“, führte er aus.



Die Auszeichnung nahm der neue Vorsitzende Christian Entsfellner vor und gab dabei einen kurzen Abriss über die Ämter des Geehrten: Er war Jugendleiter, stellvertretender Distriktsvorsitzender Berlin (D) und aktiv im Bereich ARDF. In den DARC-Vorstand wurde DL7ATE am 13. November 2004 gewählt.



Bundesweit erzeugte die Vorstandswahl erhöhte Aufmerksamkeit in der Amateurfunk-Community. Dies äußerte sich zum einen in der großen Anzahl der Mitglieder, die bei der Versammlung anwesend waren, und zum anderen in den zahlreichen Aktivitäten in den sozialen Medien.



Funkamateure sind als Fachleute für Funktechnik anerkannt und genießen das Vertrauen des Gesetzgebers, Frequenzbereiche für ihre Kommunikation und Forschung zu nutzen.



