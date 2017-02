5. Crossmedia-Tag in Bonn: "Erfolgreich im Digitalen - technologiegetriebener Journalismus"

Wie positionieren sich Medienhäuser erfolgreich in einer digitalisierten Welt, um Nutzer zu erreichen und zu binden? Diese Fragestellung diskutieren Medienschaffende am Freitag, 17. Februar, beim diesjährigen Crossmedia-Tag, den das „netzwerk medien-trainer“ und die Deutsche Welle (DW) in Bonn ausrichten.



Die 100 Teilnehmer beleuchten unter anderem die Themen Innovationsschöpfung in den digitalen Medien, Einfluss von „Virtual Reality“ auf den Journalismus und Umsetzung digitaler Transformationsprozesse. In Diskussionsrunden geht es um Erfahrungen mit Terrorpropaganda im Netz und den Umgang mit „Fake News“.



Zu den Referenten des Crossmedia-Tags zählen Dmitry Shishkin, Digital Innovation Editor bei der BBC World Service Group; Niddal Salah-Eldin, Head of Social Media bei der WELT; Sarah Hill, Gründerin von StoryUp, und Michael Barack, Researcher am International Institute for Counter Terrorism (ICT). Die Veranstaltung richtet sich an Journalistinnen und Journalisten, Entscheidungsträger in Medienunternehmen, Projektleiter, Datenjournalisten, Rechercheure und Personalentwickler.



DW-Intendant Peter Limbourg: „Der Crossmedia-Tag hat sich in den vergangenen fünf Jahren in der deutschen Medienlandschaft etabliert. Die neuen Technologien und Plattformen bestimmen auch in Zukunft die Entwicklung im Journalismus, mit allen Chancen und allen Risiken. Gerade deswegen ist es von elementarer Bedeutung, dass es unabhängige und seriöse Medien gibt, die informieren und gleichzeitig zum Dialog auffordern.“



Manuela Feyder, Gründerin und Geschäftsführerin des „netzwerk medien-trainer“: „Der Crossmedia-Tag bringt Medienmacher und Entscheider plattformübergreifend zusammen und bietet die Möglichkeit, sich zu informieren, voneinander zu lernen und sich auszutauschen.“



Das „netzwerk medien-trainer“ hat sich zum Ziel gesetzt, Medienhäuser in Veränderungsprozessen strategisch zu beraten und bei der operativen Implementierung neuer Konzepte zu begleiten.



Anmeldung und weitere Informationen zum Crossmedia-Tag:

www.netzwerk-medien-trainer.de/crossmedia-tag/

