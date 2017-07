Übergewicht schadet den Venen

Der antivirale Wirkstoff Tenofoviralafenamid (TAF) ist in unterschiedlichen Kombinationen seit 2015 in der HIV-Therapie im Einsatz und hat für...

03.07.2017 , Gesundheit & Medizin, BKK ProVita

Am Freitag, 23.06.2017 fand in der Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“ in Issing die Aktion „Kinderfüße auf dem Prüfstand“ statt. An diesem...