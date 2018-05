Gute Nachrichten für Venenpatienten und ihre Beine

Die Zusatzbezeichnung „Phlebologie“ (Venenheilkunde) bleibt weiter bestehen. Die 250 Delegierten des Deutschen Ärztetages haben Mitte Mai 2018 auf dem 121. Deutschen Ärztetag in Erfurt entgegen dem Vorschlag der Bundesärztekammer den Erhalt der Zusatzbezeichnung beschlossen. „Wir sind über diese Entscheidung sehr glücklich, denn wir kennen die Schicksale tausender Betroffener mit der Volkskrankheit Venenleiden“, sagt Petra Hager Häuser, Geschäftsführerin der Deutschen Venen-Liga e.V. (DVL).



Als eine der größten Patientenvereinigung in Deutschland setzt sich der gemeinnützige Verein seit 30 Jahren für die phlebologische Versorgung Betroffener ein. „Wir waren entsetzt über dieses unglaubliche Vorhaben und haben sofort eine Kampagne zum Erhalt der Zusatzbezeichnung über unsere Hauptgeschäftsstelle in Bad Bertrich und die weiteren sechs DVL-Geschäftsstellen im Bundesgebiet gestartet“, so Geschäftsführerin Hager-Häusler.



Die Gründe für dieses einmalige Engagement liegen auf der Hand:





Venenleiden sind eine Volkskrankheit. Ihre Behandlung gehört in die

Hand eines Phlebologen

Fast 25 Millionen Deutsche haben eine ernst zu nehmende

Venenerkrankung

Nur mit der Praxis-Zusatzbezeichnung Phlebologie finden Betroffene den Weg zum Spezialisten

Die Qualität der phlebologischen Versorgung ist entscheidend und

kann Leben retten

Pro Jahr gibt es in Deutschland mindestens 40.000 Tote aufgrund von Lungenembolien, verursacht durch eine unerkannte Venenerkrankung mit Folgen: Thrombose – Lungenembolie

Es gib 80.000 Betroffene mit venös bedingtem offenen Bein (Ulcus cruris) –häufig unzureichend behandelt mangels phlebologisch qualifizierter Therapie.





Für viele tausend Venenpatienten geht es jedes Jahr darum, in phlebologisch kompetente Hände zu kommen, also Venenspezialisten aufzusuchen, deren umfassende Kenntnisse und Erfahrungen durch ihre Weiter- und Zusatzausbildung dazu beitragen, dass Krampfadern & Co. in der Zukunft den fragwürdigen Status des Volksleidens verlieren. „Wir wissen aus Studien, dass die medizinische Spezialisierung ein wesentlicher Faktor bei der Qualität des nachhaltigen Behandlungsergebnisses ist. Darum danken wir als Deutsche Venen-Liga allen Delegierten, die für den Erhalt der Zusatzbezeichnung Phlebologie gestimmt haben“, so Petra Hager-Häusler.

