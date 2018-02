Zum 100. Todestag des Dichters - ein neues Christian-Wagner-Haus

Als Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 100. Todestag des Bauerndichters Christian Wagner (1835–1918) wird das einstige Wohnhaus in Warmbronn nahe Stuttgart am kommenden Wochenende mit einer neuen Dauerausstellung wiedereröffnet. Die Konzeption entstand in enger Zusammenarbeit zwischen der Christian-Wagner-Gesellschaft und dem Stuttgarter Gestaltungsbüro Ranger Design. Sie wurde von der im Deutschen Literaturarchiv Marbach angesiedelten Arbeitsstelle für literarische Museen in Baden-Württemberg beraten und aus Landesmitteln gefördert.



Seit 1983 ist das Haus eine literarische Gedenkstätte. Die damals eingerichtete Dauerausstellung war bis zum letzten Jahr in dem schwäbischen Dorf zu sehen. Im Zentrum der neuen Präsentation steht Wagners Lebensthema, die Schonung alles Lebendigen. Etwa 180 Objekte zeigen den Autodidakten nun als Tier- und Naturschützer sowie als radikalen Pazifisten. Sie illustrieren zudem seine Reisen nach Italien und die geschickte Selbstvermarktung, die das Bild vom naiven Bauerndichter korrigiert. Ein Prunkstück der Ausstellung ist die 1911 von Johannes Maihöfer geschaffene Eichenholzbüste Wagners, eine Leihgabe des Deutschen Literaturarchivs, das einen Großteil des Wagner-Nachlasses beherbergt. Wagners einstige Wohn- und Arbeitsräume im Erdgeschoss wurden ebenfalls neu gestaltet.



»Das Mystische bei ihm ist nichts als die siegreiche Wahrnehmungsfähigkeit eines befreiten, durch und durch vernünftigen Menschen«, so urteilte Peter Handke über den literarischen Außenseiter Wagner, der auch von Hermann Hesse und Kurt Tucholsky sehr geschätzt wurde. Den nach Wagner benannten Literaturpreis nahmen u. a. Friederike Mayröcker (2000), Wulf Kirsten (2008), Lutz Seiler (2012) und zuletzt Kito Lorenc (2016) entgegen.



Die Eröffnungsveranstaltung findet am 18. Februar 2018, 11 Uhr, im Evangelischen Gemeindehaus, Leonberg-Warmbronn, Hinter den Gärten 9, statt. Am Vorabend, 19 Uhr, spricht der Hesse-Spezialist Volker Michels am gleichen Ort über ›Hermann Hesse und Christian Wagner‹.



Das Christian-Wagner-Haus ist am Sonntag, dem 18. Februar 2018, von 11 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.



Weitere Veranstaltungen zum Jubiläum finden Sie unter http://www.cw-gesellschaft.de/









