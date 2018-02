Veranstaltung: >Die Physiker<

Einflussreiche Künstler-, Dichter- und Gelehrtenfamilien und deren Rolle bei der Entstehung von künstlerischen und intellektuellen Traditionen stehen im Mittelpunkt der aktuellen Ausstellung ›Die Familie. Ein Archiv‹ im Literaturmuseum der Moderne (bis 29. April). Im Begleitprogramm zur Ausstellung sprechen der Naturwissenschaftler und Politiker Ernst Ulrich von Weizsäcker und der Neurobiologe Martin Heisenberg über die Freiheit des Willens und die Traditionen des deutschen Bürgertums. Das Gespräch mit dem Titel ›Die Physiker‹ am 15. Februar – eigentlich ein Gespräch zwischen den Söhnen der berühmten Physiker – moderiert der Würzburger Literaturwissenschaftler Wolfgang Riedel.



Auf überraschende Weise berühren sich die weit auseinander liegenden Arbeitsgebiete der Gesprächspartner: die Hirnstruktur und das Verhalten der Fruchtfliege Drosophila mit den Denkformen und der Politik unserer globalen Kultur. In beiden Fällen erweisen sich der Verhaltensfreiraum und die Antizipation der Zukunft als Bedingungen des Überlebens. Diese Einsicht kennzeichnet auch Werk und Denken des Neurologen und Naturphilosophen Viktor von Weizsäcker, dessen Nachlass unlängst an das Marbacher Archiv kam. Einer Auswahl des 2.000 Bilder umfassenden Familienarchivs widmet sich ein eigener Raum der Ausstellung. Ein großer Gelehrtennachlass wie jener der Familie von Weizsäcker, einer Familie, die über Generationen hinweg als Träger und Vermittler von Kultur gewirkt hat, führt vor Augen, wie eng einflussreiche Familien immer in Auseinandersetzung und Verflechtung mit politischen Systemen leben.



Die Veranstaltung findet am 15. Februar 2018 um 19.30 Uhr im Humboldt-Saal (Archivgebäude) statt. Der Eintritt kostet 7,-, ermäßigt 5,- für Mitglieder der DSG 3.50 Euro.



Achtung, verlängerte Öffnungszeiten: Die Ausstellung ›Die Familie. Ein Archiv‹ im Literaturmuseum der Moderne ist am 15. Februar bis Veranstaltungsbeginn geöffnet (19.30 Uhr).





